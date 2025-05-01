Λογαριασμός
Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις στη Wall Street λόγω ανησυχίας για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας μετά τη συρρίκνωση κατά 0,3% του ΑΕΠ στο πρώτο τρίμηνο του έτους

Wall Street

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας μετά τη συρρίκνωση κατά 0,3% του ΑΕΠ στο πρώτο τρίμηνο του έτους.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 141,74 μονάδων (+0,35%), στις 40.669,36 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 14,98 μονάδων (–0,09%), στις 17.446,34 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 8,23 μονάδων (+0,15%), στις 5.569,06 μονάδες.

