Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας μετά τη συρρίκνωση κατά 0,3% του ΑΕΠ στο πρώτο τρίμηνο του έτους.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 141,74 μονάδων (+0,35%), στις 40.669,36 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 14,98 μονάδων (–0,09%), στις 17.446,34 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 8,23 μονάδων (+0,15%), στις 5.569,06 μονάδες.

