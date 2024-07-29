Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου: «Το ΕΒΕΑ συμβάλλει ώστε η καινοτομία να γίνει ισχυρός πυλώνας ανάπτυξης για τη χώρα μας»

Τις τρεις πρώτες θέσεις στον Διαγωνισμό «Καινοτομίας & Τεχνολογίας», τον οποίο διοργάνωσε για 14η συνεχή χρονιά η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο του προγράμματος NBG Business Seeds, κατέκτησαν καινοτόμες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από τη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α. του ΕΒΕΑ.

Η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, σχολιάζοντας την επιτυχία τους, τόνισε ότι «Η υποστήριξη της καινοτόμου και νεοφυούς επιχειρηματικότητας είναι ένας στόχος στον οποίον αξίζει και οφείλουμε να επενδύσουμε. Στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας η αξία του ελληνικού συστήματος καινοτομίας έχει πολλαπλασιαστεί. Η νεοφυής επιχειρηματικότητα αυξάνει σταθερά το μερίδιό της στο ΑΕΠ και ενισχύεται τόσο σε αριθμό επιχειρήσεων όσο και σε κεφαλαιοποίηση. Ως ΕΒΕΑ, υποστηρίζουμε ουσιαστικά αυτή την πορεία εδώ και μία δεκαετία και νιώθουμε υπερήφανοι για αυτή την προσπάθεια. Και η υπερηφάνεια γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, όταν βλέπουμε ομάδες που έχει υποστηρίξει η Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α. του ΕΒΕΑ να δυναμώνουν, να ανοίγουν τα φτερά τους και να σημειώνουν σημαντικές επιτυχίες. Η επιτυχία αυτή αποδεικνύει έμπρακτα ότι η Θ.Ε.Α. αποτελεί ένα κύτταρο δημιουργικότητας και καινοτομίας, χρήσιμος και ουσιαστικός σύμμαχος στην υλοποίηση των στόχων των ομάδων που υποστηρίζει. Το ΕΒΕΑ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διεθνοποίηση, στη δικτύωση, στην υποστήριξη της πρόσβασης σε ξένες αγορές και πηγές χρηματοδότησης και συμβάλλει ώστε η καινοτομία να γίνει ισχυρός πυλώνας ανάπτυξης για τη χώρα μας».

Οι τρεις καινοτόμες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από τη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α. του ΕΒΕΑ και διακρίθηκαν στον 14ο Διαγωνισμό «Καινοτομίας & Τεχνολογίας» είναι οι εξής:

Πρώτη νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε η Genosophy, η οποία βραβεύθηκε κατά την εκδήλωση με χρηματικό έπαθλο €20.000. Η ερευνητική ομάδα της GENOSOPHY® ανέπτυξε έναν εξειδικευμένο αλγόριθμο ο οποίος βασίζεται στην ανάλυση γενετικών ελέγχων DNA και προτείνει καινοτόμες λύσεις υγείας και ευεξίας που στοχεύουν στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού. Στόχος είναι η πρόληψη και διαχείριση κυρίως διατροφο-εξαρτώμενων νοσημάτων όπως της παχυσαρκίας, του διαβήτη, των καρδιαγγειακών παθήσεων κ.ά.

Δεύτερη νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε η Irida.Ai με το προϊόν Forest Protect, η οποία βραβεύτηκε με χρηματικό έπαθλο €10.000. Το Forest Protect είναι ένα εξελιγμένο σύστημα προστασίας δασών που συνδυάζει τεχνητή νοημοσύνη και εξοπλισμό όπως ραντάρ, κάμερες και αισθητήρες για να ανιχνεύει πυρκαγιές σε πολύ πρώιμο στάδιο. Με πλήθος καινοτομιών, όπως το ενεργειακά αυτόνομο όχημα και σύγχρονες τεχνολογίες, παρέχει προληπτική προστασία και εντοπίζει έγκαιρα ενδεχόμενους κινδύνους. Επιδιώκει τη συνολική προστασία των δασών, προσφέροντας κρίσιμη συνεισφορά στη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Τρίτη νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε η εταιρεία Vivestia, η οποία βραβεύτηκε με χρηματικό έπαθλο €6.000. H Vivestia είναι μια πλατφόρμα προβολής και εκμίσθωσης ξενοδοχείων, πολυτελών καταλυμάτων και σκαφών αναψυχής, που αξιοποιεί την τεχνολογία των Ρεαλιστικών Μοντέλων Εικονικής Περιήγησης (Virtual Reality Tour) ως αποκλειστικό μέσο προβολής. Μέσω της πλατφόρμας και των μοντέλων εικονικής περιήγησης, αναδεικνύεται η πραγματική κατάσταση, το μέγεθος και η ποιότητα του εκάστοτε καταλύματος. Στόχος είναι να προσφέρει ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα προβολής σε τουριστικά καταλύματα και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι επισκέπτες στην διαδικασία επιλογής του καταλύματος, έχοντας πλέον όλη την πληροφορία στα χέρια τους μέσω ενός επιβεβαιωμένου και καινοτόμου τρόπου προβολής – υλικού (rich media content).



