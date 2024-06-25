Σε πολλές χώρες του εξωτερικού, δεν μεταδίδονται τα παιχνίδια του Euro 2024 μέσω ελεύθερου καναλιού, αλλά μέσω συνδρομητικής πλατφόρμας.

Πολλοί ποδοσφαιρόφιλοι κατέφυγαν στις παράνομες συνδρομές πειρατικών συνδέσεων αλλά για περίπου 1,3 εκατομμύρια χρήστες φαίνεται τώρα να έχουν και τραβήγματα με τις διωκτικές αρχές και με επαπειλούμενο πρόστιμο έως και 5.000 ευρώ.

Τη Δευτέρα 24/6 το Gruppi Sportivi Fiamme Gialle, το τμήμα αφιερωμένο στον αθλητισμό της ιταλικής αστυνομίας, πραγματοποίησε εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια και κατασχέθηκε πλήθος ψηφιακών πειστηρίων και βάσεις δεδομένων από ολόκληρη την επικράτεια. Οι ιταλικές αρχές έκαναν έφοδο σε γιάφκα μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης παράνομης αναμετάδοσης συνδρομητικής και μάλιστα ανάρτησαν και σχετική ανακοίνωση:

«Οι ύποπτοι λειτούργησαν με καινοτόμο τρόπο και εκμεταλλεύονταν τα κλειδιά αποκρυπτογράφησης που ήταν απαραίτητα για την «κρυπτογραφημένη» προβολή όλων των καναλιών και των τηλεοπτικών προγραμμάτων των κύριων ραδιοτηλεοπτικών φορέων, τα οποία στη συνέχεια, μέσω εικονικών διακομιστών που φιλοξενούνταν σε εθνικούς και ξένους παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου, μεταδίδονταν και που απευθύνεται σε μεμονωμένους χρήστες παράνομης IPTV ».

Η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν εξαπολύσει δεκάδες εφόδους κατά της συνδρομητικής πειρατείας το τελευταίο διάστημα και πληροφορίες αναφέρουν ότι οι έρευνες θα ενταθούν όχι μόνο για τις μεγάλες διοργανώσεις του καλοκαιριού, αλλά και για όλη την επόμενη αθλητική σεζόν.

Μάλιστα μεγάλες «ψηφιακές» επιχειρήσεις από τις διωκτικές αρχές γίνονται και στο πειρατικό περιεχόμενο που διατίθεται ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε παράνομες ιστοσελίδες και μέσω streaming. Πολλοί σημαντικοί είναι και οι κίνδυνοι που διατρέχουν οι τελικοί χρήστες, εκτός από τα πρόστιμα. Οι τελικοί χρήστες των παράνομων συνδρομών εκτίθενται σε πολλούς κινδύνους, όπως η κλοπή των προσωπικών τους δεδομένων και η εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού στις ηλεκτρονικές συσκευές τους, καθώς συναλλάσσονται με διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις, όπως αυτή της Ιταλίας που εξαρθρώθηκε σήμερα.

Πηγή: tomsguide.fr

Πηγή: skai.gr

