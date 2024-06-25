Λογαριασμός
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση σημειώνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών 

Η μετοχή της Airbus σημείωσε «βουτιά» 8,4%, αφού ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός όμιλος αεροδιαστημικής αναθεώρησε πτωτικά τους στόχους για την παράδοση αεροσκαφών και τις οικονομικές του επιδόσεις.

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τις μετοχές του βιομηχανικού κλάδου να υφίσταται πιέσεις λόγω της υποχώρησης της Airbus.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,3% στις 10:07 ώρα Ελλάδας, με τη μετοχή της Airbus να σημειώνει βουτιά 8,4%, αφού ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός όμιλος αεροδιαστημικής αναθεώρησε πτωτικά τους στόχους για την παράδοση αεροσκαφών και τις οικονομικές του επιδόσεις.

Ο υποδείκτης τεχνολογίας σημείωσε πτώση 1,5% ακολουθώντας τις χθεσινοβραδινές απώλειες της Wall Street.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

