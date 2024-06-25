Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τις μετοχές του βιομηχανικού κλάδου να υφίσταται πιέσεις λόγω της υποχώρησης της Airbus.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,3% στις 10:07 ώρα Ελλάδας, με τη μετοχή της Airbus να σημειώνει βουτιά 8,4%, αφού ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός όμιλος αεροδιαστημικής αναθεώρησε πτωτικά τους στόχους για την παράδοση αεροσκαφών και τις οικονομικές του επιδόσεις.
Ο υποδείκτης τεχνολογίας σημείωσε πτώση 1,5% ακολουθώντας τις χθεσινοβραδινές απώλειες της Wall Street.
