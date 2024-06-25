Wyndham Hotel & Resorts: Συμφωνία με τον όμιλο Oikos Property Developments για το πρώτο Ramada Residences στην Ελλάδα

Σε υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας προχώρησαν η Wyndham Hotel & Resorts και ο επιχειρηματικός όμιλος Oikos Property Developments για τη δημιουργία του πρώτου Ramada Residences by Wyndham στην Ελλάδα.

Το συγκρότημα, με 150 τουριστικά καταλύματα, που θα προσφέρει πλήρεις υπηρεσίες φιλοξενίας, βρίσκεται στον Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής.

Η ανάπτυξη της επένδυσης για τη λειτουργία του συγκροτήματος με την επωνυμία Ramada Residences by Wyndham, Halkidiki προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2026. Το Ramada Residences by Wyndham, Halkidiki θα προσφέρει στους ταξιδιώτες τη φιλική και άνετη διαμονή που είναι συνώνυμη με το brand, Ramada by Wyndham.

Ο περιφερειακός διευθυντής Νοτίου και Ανατολικής Ευρώπης της Wyndham Hotels & Resorts, Βασίλης Θεμελίδης, δήλωσε σχετικά: «Με την υπογραφή της νέας συμφωνίας, η Wyndham Hotel & Resorts ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα διευρύνει το δίκτυο των συνεργατών της. Χαιρετίζουμε τη συνεργασία μας με τον Όμιλο Oikos Property Developments, ο οποίος πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσει ένα συγκρότημα αντάξιο της αξιοπιστίας του ονόματος της Wyndham Hotel & Resorts στην παγκόσμια τουριστική αγορά. Η Wyndham Hotel & Resorts διαθέτοντας, ήδη, παρουσία σε 13 ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελλάδα, στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξή της τα επόμενα χρόνια τόσο σε δημοφιλείς όσο και σε ανερχόμενους προορισμούς».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Oikos Property Developments, Δημήτρης Σιούφτας, τόνισε: «Στην Oikos, στόχος μας είναι να ξεπερνάμε τις προσδοκίες στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων. Καθώς ξεκινάμε αυτό το συναρπαστικό, νέο κεφάλαιο με την Oikos Hotels and Resorts, είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τη Wyndham Hotels & Resorts, ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο brand φιλοξενίας. Η αποδεδειγμένη της πορεία, σε συνδυασμό με τη δική μας εξειδίκευση στην ανάπτυξη ακινήτων, εγγυάται τη δημιουργία εξαιρετικών ξενοδοχειακών εμπειριών σε μία πραγματικά ειδυλλιακή τοποθεσία που αποτυπώνει την ουσία του μεσογειακού τρόπου ζωής».

Όμιλος Oikos Property Developments

Η Oikos Property Developments, πρωτοπόρος στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων στην Ελλάδα, διαθέτει μακρόχρονη φήμη για την αριστεία της στον κλάδο της ανάπτυξης γης. Επενδύοντας στην επιτυχημένη πορεία της δημιουργίας υψηλής ποιότητας κατοικιών, η Oikos εγκαινίασε έναν νέο κλάδο, την Oikos Hotels and Resorts.

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της και τη δέσμευσή της σε εξαιρετικά πρότυπα ανάπτυξης ακινήτων, η Oikos Hotels and Resorts στοχεύει στον επαναπροσδιορισμό του ξενοδοχειακού τοπίου στην Ελλάδα. Μέσω μίας στρατηγικής συνεργασίας με την Wyndham Hotels & Resorts, παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της φιλοξενίας, η Oikos είναι έτοιμη να προσφέρει εξαιρετικές εμπειρίες στους επισκέπτες της.

Wyndham Hotels & Resorts

Η Wyndham Hotels & Resorts είναι η μεγαλύτερη εταιρεία franchising ξενοδοχείων στον κόσμο, με περίπου 9.200 ξενοδοχεία δυναμικότητας 876.000 δωματίων σε περισσότερες από 95 χώρες, σε 6 ηπείρους. Η εταιρεία διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο 25 εμπορικών σημάτων ξενοδοχείων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

