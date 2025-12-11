«Οι παλιές διακρίσεις ανάμεσα σε βορρά και νότο, ανατολή και δύση έχουν πλέον υποχωρήσει», δήλωσε ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά την ομόφωνη εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup.

Ο Κ. Πιερρακάκης διαβεβαίωσε ότι τα επόμενα χρόνια, ως πρόεδρος του Eurogroup, θα εργαστεί για να διατηρήσει το Eurogroup «ένα σώμα ενότητας και κοινού σκοπού, εστιάζοντας στο κοινό μας νόμισμα, τα κοινά μας οικονομικά συμφέροντα και το ευρωπαϊκό εγχείρημα που βασίζεται στις βασικές αξίες της Ένωσης».

Όπως είπε από τη συμμετοχή του στις πρόσφατες ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις προκύπτουν «δύο κρίσιμα μαθήματα» για το μέλλον της Ένωσης. Το πρώτο μάθημα, είναι ότι «οι παλιές διακρίσεις που υπήρχαν στην Ευρώπη και μέσα στις οποίες μεγάλωσαν γενιές Ευρωπαίων, οι διακρίσεις μεταξύ βορρά και νότου, ανατολής και δύσης, οι λεγόμενοι φειδωλοί και οι λεγόμενοι σπάταλοι, φαίνεται να έχουν υποχωρήσει. Και αυτό συμβαίνει επειδή οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι λίγο πολύ κοινές. Είναι πολύ παρόμοιες. Είναι κοινές αμυντικές προκλήσεις που προκύπτουν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έχουμε κοινές προκλήσεις τεχνολογικής καινοτομίας, κοινές μακροοικονομικές ανισορροπίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και από αυτή την άποψη, οι πολιτικές που θα προωθήσουμε θα πρέπει επίσης να είναι κοινές». Το δεύτερο μάθημα αφορά την έκθεση Ντράγκι, με τον Κ. Πιερρακάκη να υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη «γνωρίζει τι πρέπει να κάνει» και πως η νέα στρατηγική της πρέπει να γίνει «συνώνυμο αποτελεσματικότητας, συνεργασίας και ταχύτητας».

Αναφερόμενος στην Ελλάδα, σημείωσε ότι πριν από δέκα χρόνια η συζήτηση στις Βρυξέλλες αφορούσε το ενδεχόμενο εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη, όμως «η Ελλάδα άντεξε», κάτι που, όπως είπε, αποτελεί απόδειξη της δύναμης της κοινωνίας, της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, της προσπάθειας των τελευταίων ετών, αλλά και της «μεταρρυθμιστικής νοοτροπίας της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη να φέρει μεταρρυθμίσεις και αλλαγές». Πρόσθεσε ότι «αυτό το μάθημα δεν είναι μόνο εθνικό, είναι θεμελιωδώς ευρωπαϊκό».

Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup ευχαρίστησε τους υπουργούς Οικονομικών για την εμπιστοσύνη τους και απέδωσε φόρο τιμής στον απερχόμενο πρόεδρο Πασκάλ Ντόναχιου, καθώς και στον Βέλγο συνυποψήφιό του, Βίνσεντ βαν Πετέγκεμ. Διαβεβαίωσε ότι θα αναλάβει τα καθήκοντά του «με ευθύνη, ταπεινότητα και αποφασιστικότητα» και δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με όλα τα κράτη μέλη «για να επιτύχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα για τους πολίτες μας και να ενισχύσουμε τα θεμέλια μιας ισχυρής εμπιστοσύνης στην Ευρώπη, η οποία είναι έτοιμη και ανθεκτική στο μέλλον».

Πηγή: skai.gr

