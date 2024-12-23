Στη δημοσιότητα έδωσε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) τη Στρατηγική για τη Χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου το 2025.

Η στρατηγική αυτή η οποία στηρίζεται κατά κύριο λόγο στα μεγέθη του Προϋπολογισμού που ψηφίστηκε προσφάτως από τη Βουλή, προβλέπει ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού Δημοσίου για το 2025 οι οποίες ανέρχονται σε 15,823 δισ. ευρώ θα καλυφθούν κατά το ήμισυ περίπου -53% (8 δισ. ευρώ)- με προσφυγή και δανεισμό από τις αγορές, ενώ τα υπόλοιπα 3 δισ. ευρώ θα καλυφθούν με δανεισμό από υπερεθνικούς οργανισμούς (ΕΙΒ, EBRD, Tαμείο Ανάκαμψης). Τα περίπου 3,7 δισ. ευρώ θα καλυφθούν από τα ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου τα οποία στο τέλος του 2024 θα ανέρχονται σε 33 δισ. ευρώ.

Μάλιστα σύμφωνα πάντα με τον ΟΔΔΗΧ αυτά τα σημαντικά ταμειακά αποθέματα καλύπτουν περίπου 3 έτη τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελληνικής Δημοκρατίας και όπως υπογραμμίζεται συνεχίζουν να παρέχουν ένα σημαντικό απόθεμα ασφαλείας έναντι οποιουδήποτε πιθανού κινδύνου για την αναχρηματοδότηση του Χρέους και επιτοκίων μεσοπρόθεσμα.

Ο ΟΔΔΗΧ εκτιμά ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού Δημοσίου διατηρούνται κάτω από το όριο του 10% του ΑΕΠ γεγονός που ενισχύει τη λεγόμενη βιωσιμότητα του Δημοσίου Χρέους. Πιο συγκεκριμένα εκτιμά ότι το 2025 θα διαμορφωθούν στο 6,7% του ΑΕΠ ενώ έως το 2070 θα κυμαίνονται κατά μέσο όρο στο 6,1% του ΑΕΠ. Οι συγκρατημένες δανειακές ανάγκες της Ελλάδος για την επόμενη χρονιά, αντιπαραβάλλονται με αυτές της Ιταλίας οι οποίες αγγίζουν το 25,5% του ΑΕΠ της χώρας και της Ισπανίας οι οποίες ανέρχονται στο 16,3% του ΑΕΠ της.

Ταυτόχρονα η βιωσιμότητα του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους το οποίο διαπιστώνεται ότι βρίσκεται σε καθοδική τροχιά και θα διαμορφωθεί στο 146,8% του ΑΕΠ το 2025 από 153,1% του ΑΕΠ φέτος, ενισχύεται από πρόσθετους παράγοντες όπως:

Από το γεγονός ότι το 70% του αποθέματος χρέους κατέχεται από πιστωτές του επίσημου τομέα. Το χρέος παρουσιάζει μακροπρόθεσμο προφίλ ωρίμασης και χαμηλά επιτόκια σε σύγκριση με τους περισσότερους άλλους ομολόγους της ΕΕ.

Το 100% του χρέους, μετά την αναδιάρθρωσή του και τις συμφωνίες ανταλλαγής (swaps) που έχουν συναφθεί, είναι σταθερού επιτοκίου γεγονός που περιορίζει τους υπόλοιπους κινδύνους επιτοκίου.

Επιπλέον, η ενεργός διαχείριση του χρέους του ΟΔΔΗΧ έχει επιτρέψει στο χαρτοφυλάκιο χρέους της Ελλάδας να υπερκαλυφθεί προσωρινά έναντι του κινδύνου επιτοκίου, γεγονός που θα συμβάλει στην περαιτέρω περιορισμό του κόστους χρηματοδότησης στο μέλλον.

Τέλος, η δημοσιονομική διαχείριση και τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση του Δημοσίου Χρέους στο 142,7% του ΑΕΠ το 2026.

Συγκεκριμένα για το 2025 το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται να διατηρηθεί στο 2,9% του ΑΕΠ, Ωστόσο, το 2026 προβλέπεται να αυξηθεί στο 3,2%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

