ΓΑΙΑΟΣΕ: Τέσσερα σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον στον διαγωνισμό για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου στο πρώην Στρατόπεδο Γκόνου

Η ΓΑΙΑΟΣΕ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, ανακοίνωσε ότι τέσσερα επιχειρηματικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον στον διαγωνισμό, που διενεργείται από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project Preparation Facility – PPF) του ΤΑΙΠΕΔ, με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου στο πρώην Στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη.

Ενδιαφέρον εκδήλωσαν για το έργο τα εξής σχήματα (με αλφαβητικά σειρά):

1. Ένωση Goldair Cargo - Aktor Όμιλος Εταιρειών».

2. Ένωση Νομικών Προσώπων TRADE LOGISTICS AEBE - ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.

3. ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία.

4. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

H A Φάση του διαγωνισμού θα ολοκληρωθεί με την αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την προεπιλογή των υποψήφιων που θα συνεχίσουν στη Β Φάση, η οποία αποτελείται από τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και την υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών.

Ο προτιμητέος επενδυτής θα αναλάβει για τουλάχιστον 30 έτη τη χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση, ανάπτυξη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Επιχειρηματικού Πάρκου στο πρώην Στρατόπεδο Γκόνου, συνολικής έκτασης 672.000 τ.μ.. Η ακριβής διάρκεια της παραχώρησης, καθώς και τυχόν παράτασης που δύναται να δοθεί, θα καθοριστούν με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου.

Η ΓΑΙΑΟΣΕ, ως δικαιούχος του έργου, ανέθεσε στη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ (PPF) τη διενέργεια του διαγωνισμού, η οποία εκκίνησε τη διαγωνιστική διαδικασία αφού πρώτα ολοκλήρωσε τις απαραίτητες προκαταρκτικές ενέργειες ωρίμανσης για την παραχώρηση του ακινήτου στο επενδυτικό σχήμα που θα επιλεγεί.

Με την αξιοποίηση του ακινήτου στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου, η Βόρεια Ελλάδα θα αποκτήσει ένα σύγχρονο επιχειρηματικό πάρκο που θα αναβαθμίσει τον κλάδο των συνδυασμένων μεταφορών, με ουσιαστικά οφέλη για την τοπική κοινωνία και την εθνική οικονομία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΑΙΑΟΣΕ, Παναγιώτης Μπαλωμένος, δήλωσε: «Ένα από τα πιο σημαντικά προαπαιτούμενα για την αξιοποίηση του ακινήτου στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου, ολοκληρώθηκε σήμερα. Η ΓΑΙΑΟΣΕ υλοποιώντας ένα δομημένο 3ετές πλάνο ωρίμανσης και αξιοποίησης ενός σύνθετου χαρτοφυλακίου ακινήτων, φιλοδοξεί να συμβάλλει ενεργά στην περιφερειακή ανάπτυξη και εν γένει στην εθνική οικονομία».

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ και επικεφαλής της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, επισήμανε μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος: «Μεθοδικά και αποτελεσματικά, η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ υλοποιεί τη διαγωνιστική διαδικασία για μία ακόμα κρίσιμη επένδυση που θα λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για τη Θεσσαλονίκη και ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Τα επόμενα έτη το πρώην Στρατόπεδο Γκόνου θα μεταμορφωθεί σε ένα καινοτόμο κέντρο logistics με μεγάλα οφέλη για τον κλάδο των συνδυασμένων μεταφορών. Σε συνδυασμό με το Επιχειρηματικό Πάρκο στη Φυλή, για το οποίο ο διαγωνισμός διενεργείται από το PPF, η χώρα μας θα κάνει ένα καθοριστικό βήμα για την καθιέρωσή της σε κόμβο logistics στα Βαλκάνια, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας».

