Πόσο γρήγορα πωλείται μία κατοικία στην Ελλάδα

Η περιορισμένη προσφορά κατοικιών προς πώληση, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες τιμές, αναδεικνύει ενδιαφέροντα δεδομένα σχετικά με τον χρόνο απορρόφησης των κατοικιών προς πώληση από την αγορά. Το Spitogatos Insights παρουσίασε μια ολοκληρωμένη ανάλυση που εξετάζει τον χρόνο απορρόφησης κατοικιών προς πώληση σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, καθώς και τη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης ανά τρίμηνο για το 2024. Η ανάλυση βασίζεται στον Δείκτη Τιμών του Spitogatos (SPI), ο οποίος αποτυπώνει τις τάσεις τιμών στην εγχώρια αγορά ακινήτων μέσα από εκατομμύρια πραγματικά δεδομένα αγγελιών στην πλατφόρμα του Spitogatos – τη Νο.1 ιστοσελίδα αγγελιών ακινήτων στην Ελλάδα.

Αττική & Νομός Θεσσαλονίκης: Για πόσο καιρό διατίθεται μια κατοικία προς πώληση στην αγορά;

Η Αθήνα και τα προάστιά της, καθώς και η Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού της χώρας, γεγονός που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη διαφορά μεταξύ προσφοράς και ζήτησης για κατοικίες προς πώληση σε αυτές τις περιοχές. Το ζήτημα αυτό απασχολεί τόσο όσους επιθυμούν να αποκτήσουν κατοικία, είτε μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου 2» είτε ανεξάρτητα από αυτό, όσο και όσους ενδιαφέρονται να διαθέσουν τις κατοικίες τους στην αγορά. Εστιάζοντας στην περιοχή της Αττικής, παρατηρείται ότι κατά τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2024 ο χρόνος απορρόφησης κατοικιών προς πώληση κυμαίνεται γύρω στους έξι μήνες.

Στον Νομό Θεσσαλονίκης η εικόνα είναι λίγο διαφορετική. Ο ρυθμός απορρόφησης κατοικιών προς πώληση από την αγορά είναι ταχύτερος κατά περίπου 2 εβδομάδες σε σύγκριση με αυτόν της Αττικής. Συγκεκριμένα, το 3ο τρίμηνο του 2024 ο χρόνος απορρόφησης ανήλθε λίγο πάνω από τους 5,5 μήνες μετά από μικρές διακυμάνσεις τα προηγούμενα τρίμηνα του έτους. Τα Προάστια της Θεσσαλονίκης, που ανήκουν στον Νομό Θεσσαλονίκης, αποτελούν την πιο δημοφιλή περιοχή στην Ελλάδα για αγορά κατοικίας από εγχώριους αγοραστές που αναζητούν ακίνητα σύμφωνα με τον δείκτη ζήτησης SDI, ο οποίος βασίζεται στον όγκο αναζητήσεων της πλατφόρμας Spitogatos. Ο συνδυασμός αυτών των δεδομένων υπογραμμίζει τη μεγάλη ζήτηση για κατοικίες προς πώληση στον Νομό Θεσσαλονίκης.

Υπόλοιπη Ελλάδα: Χρόνος απορρόφησης κατοικιών προς πώληση

Στα Νησιά του Αιγαίου, ο χρόνος απορρόφησης κατοικιών προς πώληση κατά το 3ο τρίμηνο του 2024 ανέρχεται περίπου στους 7 μήνες, μετά από μικρές αυξομειώσεις τα προηγούμενα τρίμηνα. Επεκτείνοντας την ανάλυση σε όλα τα νησιά της Ελλάδας, διαπιστώνεται ότι οι κατοικίες προς πώληση σημειώνουν σχετικά χαμηλότερο ρυθμό απορρόφησης στα Νησιά του Ιονίου σε σχέση με τα Νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, φτάνοντας τους 7,8 μήνες κατά το 3ο τρίμηνο του 2024. Αντίστοιχα, τα Νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη εμφανίζουν παρόμοιους χρόνους απορρόφησης των κατοικιών προς πώληση από την αγορά, οι οποίοι διαμορφώνονται στους 7 μήνες.

Σε ό,τι αφορά την ηπειρωτική Ελλάδα, χαμηλότερος είναι ο ρυθμός απορρόφησης κατοικιών προς πώληση κατά το 3ο τρίμηνο του 2024 στην Πελοπόννησο, ενώ ελαφρώς ταχύτερος είναι σε Μακεδονία και Ήπειρο, με τον χρόνο απορρόφησης να κυμαίνεται ελάχιστα πάνω από τους έξι μήνες κατά το τρίμηνο αυτό. Αυξητική είναι η πορεία του ρυθμού απορρόφησης κατοικιών προς πώληση στη Μακεδονία από το 1ο μέχρι το 3ο τρίμηνο του 2024 με τον χρόνο απορρόφησης κατοικιών προς πώληση να μειώνεται από τους 7,7 μήνες κατά το 1ο τρίμηνο, στους 6,4 το 3ο τρίμηνο του 2024.

Πηγή: skai.gr

