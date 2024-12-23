Στα 21 δισ. ευρώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο 10μηνο - Ξόδεψαν περισσότερα οι Γερμανοί, λιγότερα οι Γάλλοι

Αύξηση 5,5% κατέγραψαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2024 και διαμορφώθηκαν στα 20,935 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 7,7% στα 11,675 δισ. ευρώ και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 0,3% στα 8,244 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 9,16 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,1%, ενώ άνοδο κατά 23,5% σημείωσαν και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,515 δισ. ευρώ.

Οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 3,9% στα 3,61 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 10,0% στα 1,26 δισ. ευρώ. Αυξημένες κατά 15,7% ήταν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,204 δισ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, μείωση κατά 1,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3,215 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 10,1% στα 1,416 δισ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία σημείωσαν πτώση κατά 51,3% και διαμορφώθηκαν στα 15,2 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τον Οκτώβριο του 2024, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 19,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 14,2% κατέγραψαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,073 δισ. ευρώ, έναντι 939,5 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2023, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών σημείωσαν αύξηση κατά 28,4% (Οκτώβριος 2024: 883,2 εκατ. ευρώ, Οκτώβριος 2023: 688,0 εκατ. ευρώ). Η άνοδος των εισπράξεων από τις χώρες της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 15,9% (Οκτώβριος 2024: 940,3 εκατ. ευρώ, Οκτώβριος 2023: 811,1 εκατ. ευρώ) όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 3,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 133,0 εκατ. ευρώ, έναντι 128,4 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία παρουσίασαν άνοδο κατά 6,1% και διαμορφώθηκαν στα 463,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 19,4% και διαμορφώθηκαν στα 115,0 εκατ. ευρώ. Άνοδο κατά 26,0%, παρουσίασαν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 59,3 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, αύξηση κατά 10,4% σημείωσαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 330,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ εμφάνισαν άνοδο κατά 49,9% και διαμορφώθηκαν στα 163,0 εκατ. ευρώ. Τέλος, αυξημένες κατά 40,2% ήταν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,5 εκατ. ευρώ.

Πάνω από 33 εκατ. ταξιδιώτες στη χώρα μας το δεκάμηνο

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση στο δεκάμηνο κατέγραψε άνοδο κατά 9,2% και διαμορφώθηκε σε 33,788 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 30,934 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 9,9% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 8,5%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 20.730 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 10,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 7,0% και διαμορφώθηκε σε 13,058 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 11,9%, όπως και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, κατά 8,3%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 14,9% και διαμορφώθηκε σε 5,219 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 7,3% και διαμορφώθηκε σε 1,912 εκατ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 10,3% σημείωσε και η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 1,94 εκατ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 2,2% και διαμορφώθηκε σε 4,39 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 7,9% σε 1,37 εκατ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 54,0% και διαμορφώθηκε σε 15,2 χιλ. ταξιδιώτες.

Για τον Οκτώβριο, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση διαμορφώθηκε σε 3,414 εκατ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 8,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 9,5% έναντι του Οκτωβρίου του 2023 και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 4,5%. Η άνοδος της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ 27 κατά 11,8% όσο και από τις λοιπές χώρες κατά 4,4%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 1,58 εκατ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 13,3%, ενώ αυξημένη κατά 6,5% ήταν και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 413,8 χιλ. ταξιδιώτες. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 8,1% και διαμορφώθηκε σε 743,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 24,3% σε 192,9 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 35,8% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 117,4 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 17,0% και διαμορφώθηκε σε 505,3 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 2,3% σε 164,5 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 46,2% και διαμορφώθηκε σε 4,3 χιλ. ταξιδιώτες.

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2024, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 18,66 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 17,83 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Άνοδο κατά 1,095 δισ. ευρώ ή 5,5% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 20.93 δισ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 264,7 εκατ. ευρώ ή 13,2% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,27 δισ. ευρώ. Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων αποδίδεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 9,2%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 4,3%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 63,8% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 85,2% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Οκτώβριο του 2024 εμφάνισε πλεόνασμα 1,94 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,64 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Ειδικότερα, αύξηση κατά 19,7% κατέγραψαν τον Οκτώβριο του 2024 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,18 δισ. ευρώ, έναντι 1,82 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2023, ενώ άνοδος κατά 29,2% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Οκτώβριος 2024: 234,8 εκατ. ευρώ, Οκτώβριος 2023: 181,8 εκατ. ευρώ). H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 8,6%, αλλά και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 10,7%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 59,8% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 83,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.





