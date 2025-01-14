Τι αλλάζει για τους πελάτες των ελληνικών τραπεζών μετά τις 20 Ιανουαρίου

Του Βαγγέλη Δουράκη

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υιοθέτηση των νέων μειωμένων χρεώσεων από τις Τράπεζες στις συναλλαγές που γίνονται μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής. Από τις 20 του μήνα και μετά μηδενίζονται μια σειρά από προμήθειες, ενώ κάποιες άλλες «ψαλιδίζονται». Ο νόμος 5167/24, είναι ξεκάθαρος πως «η ισχύς (σ.σ.: των νέων ορίων για τις χρεώσεις) εκκινεί έναν (1) μήνα από τη δημοσίευσή του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Ο νόμος δημοσιεύτηκε λοιπόν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 20 Δεκεμβρίου και άρα τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτόν ενεργοποιούνται από τις τράπεζες στις 20 Ιανουαρίου, με τα ίδια τα τραπεζικά ιδρύματα να προετοιμάζουν προς αυτή την κατεύθυνση τα συστήματά τους.

Τι αλλάζει μετά την 20η Ιανουαρίου για τους πελάτες των τραπεζών

Τι αλλάζει λοιπόν για τους πελάτες των εγχώριων τραπεζών μετά τις 20 τρέχοντος;

Συγκεκριμένα, υιοθετείται:

Μηδενική χρέωση για πληρωμή λογαριασμών και οφειλών προς το δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ, εταιρίες ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και ασφαλιστικές εταιρίες, μέσω web-banking και mobile-banking. Ενδεικτικά, σήμερα η χρέωση για πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ ή ΟΤΑ είναι συνήθως 0,6 ευρώ ανά συναλλαγή.

Μείωση 50% έως 80% των χρεώσεων για αποστολή χρημάτων σε άλλη τράπεζα. Συγκεκριμένα καθιερώνεται μέγιστο ύψος χρέωσης 0,5 ευρώ για αποστολή χρημάτων (εξερχόμενο έμβασμα) και 0,5 ευρώ για λήψη χρημάτων (εισερχόμενο έμβασμα), για ποσά έως 5.000€ ανά έμβασμα, για φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες, μεταξύ τραπεζών. Αφορά τόσο απλά εμβάσματα (SEPA Credit Transfer), όσο και άμεσες μεταφορές πίστωσης (SEPA Instant Credit Transfer). Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση του κόστους για τις εν λόγω προμήθειες από 50% έως και 80% αναλόγως την τράπεζα και το είδος εμβάσματος (από 1 έως 2,5 ευρώ που κοστίζει σήμερα). Επιπλέον, βάσει του κανονισμού 2024/886, προβλέπεται η ισοδύναμη επιβάρυνση των άμεσων μεταφορών πίστωσης με τις απλές μεταφορές πίστωσης.

Μηδενικές θα είναι πλέον και οι χρεώσεις για την ανάληψη μετρητών σε δημοτικές ενότητες όπου υπάρχει ΑΤΜ μόνο ενός τραπεζικού ιδρύματος, όπου σήμερα οι αντίστοιχες χρεώσεις φτάνουν μέχρι και τα 3 ευρώ ανά συναλλαγή. Αντίστοιχα, καθιερώνονται μηδενικές χρεώσεις για ερώτηση υπολοίπου σε κάθε ΑΤΜ άλλης τράπεζας σε όλη τη χώρα, όπου σήμερα το κόστος διαμορφώνεται σε 0,2 ευρώ.

Επεκτείνεται η μείωση κατά 50% των προμηθειών για αγορές από 10 ευρώ μέσω POS στην λεγόμενη «μικρή λιανική» στα 20 ευρώ. Εδώ το πλαφόν των χρεώσεων διαμορφώνεται στα 0,5 ευρώ.

Μηδενική χρέωση για φόρτιση προπληρωμένων καρτών για ποσό φόρτισης έως 100 ευρώ (από περίπου 1 ευρώ ανά ποσό 100 ευρώ που ισχύει σήμερα).

Πότε αυξάνονται τα όρια για IRIS

Ακόμη, διευρύνεται η χρήση του συστήματος άμεσων πληρωμών IRIS καθώς αυξάνεται το όριο των ημερήσιων συναλλαγών στα 1.000 ευρώ από 500 ευρώ που είναι σήμερα.

Συγκεκριμένα, καθιερώνονται διακριτά όρια ημερήσιων συναλλαγών: 500 ευρώ μεταξύ πολιτών και 500 ευρώ για πληρωμές σε ελεύθερους επαγγελματίες.

Υπενθυμίζεται πως οι πολίτες δεν πληρώνουν καμία προμήθεια για τις μεταξύ τους συναλλαγές, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν χαμηλότερες προμήθειες σε σχέση με τις αντίστοιχες που πληρώνουν αν η ίδια συναλλαγή γίνει μέσω POS.

Το σύστημα IRIS έχει ήδη γίνει υποχρεωτικό για ελεύθερους επαγγελματίες και εντός του 2025 θα είναι υποχρεωτικό και για το σύνολο των επιχειρήσεων.

Το πλήθος των χρηστών ανέρχεται σε 3,4 εκατ. για IRIS μεταξύ πολιτών και 560.000 για ελεύθερους επαγγελματίες.

Η ενεργοποίηση των νέων ορίων εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός 3-6 μηνών από σήμερα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.