Οι δασικές πυρκαγιές, οι χαλαζοπτώσεις και οι πλημμύρες εν μέσω καλοκαιριού στον Καναδά ανέβασαν το 2024 τον λογαριασμό για τους ασφαλιστές σε επίπεδο άνευ προηγουμένου: τα κόστη των αποζημιώσεων ξεπέρασαν τα 8,5 δισεκατομμύρια καναδικά δολάρια (5,7 δισεκ. ευρώ), ανακοίνωσε χθες Δευτέρα συλλογικός φορέας των επιχειρήσεων του κλάδου.

Το ποσό αυτό είναι δωδεκαπλάσιο του ετήσιου μέσου όρου (701 εκατ. καναδικά δολάρια) της δεκαετίας 2001-2010. Το προηγούμενο ρεκόρ, 6 δισεκ. καναδικά δολάρια, είχε καταγραφτεί το 2016, χρονιά που σημαδεύτηκε από τις πυρκαγιές του Φορτ ΜακΜάρι, στο κεντρικό τμήμα της χώρας της βόρειας Αμερικής.

Όπως ακριβώς διαπιστώθηκε και σε δεκάδες άλλες χώρες, το 2024 ήταν η πιο θερμή χρονιά στην ιστορία του Καναδά.

Επιστήμονες προειδοποιούν συχνά πως η κλιματική αλλαγή θα κάνει ολοένα πιο συχνά μετεωρολογικά φαινόμενα που χαρακτηρίζονται ακραία και θα πολλαπλασιάσει τις λεγόμενες φυσικές καταστροφές.

«Μέσα σε μόλις δυο μήνες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, τέσσερα καταστροφικά μετεωρολογικά φαινόμενα είχαν αποτέλεσμα ασφαλισμένες ζημίες 7 και πλέον δισεκ. (καναδικών) δολαρίων», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του ο συλλογικός φορέας των επιχειρήσεων του τομέα (Bureau d'assurance du Canada ή BAC στα γαλλικά, Insurance Bureau of Canada ή IBC στα αγγλικά).

Το εμβληματικό εθνικό πάρκο Τζάσπερ, στα καναδικά Βραχώδη Όρη, επλήγη τον Ιούλιο από πυρκαγιά που οδήγησε στην εσπευσμένη απομάκρυνση 25.000 κατοίκων από τα σπίτια τους.

Μερικές ημέρες αργότερα, στις αρχές του Αυγούστου, σφοδρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στην πόλη Κάλγκαρι (κεντροδυτικά), οι οποίες κόστισαν κάπου 3 δισεκ. καναδικά δολάρια στις ασφαλιστικές εταιρείες.

Τα ακραία φαινόμενα «επιτάθηκαν σε φρενήρη ρυθμό και ο Καναδάς απλούστατα δεν είναι έτοιμος», τόνισε στην ανακοίνωση του BAC η Σελέστ Πάουερ, η πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του φορέα.

Σύμφωνα με το BAC, το καλοκαίρι έγιναν περίπου 228.000 αιτήσεις για αποζημιώσεις, αριθμός αυξημένος «κατά 406% σε σύγκριση με τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών».

«Καθώς παρακολουθούμε τις καταστροφικές πυρκαγιές οι οποίες μαίνονται στην Καλιφόρνια, όπου η δυνατότητα ασφάλισης κατοικίας απειλείται αληθινά, οι ασφαλιστές ιδιοκτησιών στον Καναδά κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου: ολόκληρες περιφέρειες της χώρας ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με παρόμοιες προκλήσεις», προειδοποιεί το κείμενο.

