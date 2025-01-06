Ποιες τραπεζικές χρεώσεις μηδενίζονται και από πότε

Του Βαγγέλη Δουράκη

Σε ημερομηνία «κλειδί» για την εφαρμογή των νέων χρεώσεων στις τραπεζικές συναλλαγές αναδεικνύεται η 20η Ιανουαρίου: Από εκείνη την ημέρα και μετά μηδενίζονται μια σειρά από προμήθειες, ενώ κάποιες άλλες «ψαλιδίζονται». Το πότε λοιπόν ενεργοποιούνται τα μέτρα που υιοθέτησε πρόσφατα η Κυβέρνηση για τα νέα όρια των τραπεζικών χρεώσεων, καθορίζεται μέσα από τα όσα προβλέπονται στον πρόσφατο νόμο 5167/24.

Εκεί καθίσταται σαφές πως όλες οι τράπεζες θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις προβλέψεις του νόμου στις 20 τρέχοντος.

Συγκεκριμένα, στις σχετικές τροπολογίες που είχαν εισαχθεί στο ν. 5167 υπάρχει πρόβλεψη η οποία αναφέρει «η ισχύς (σ.σ.: των νέων ορίων για τις χρεώσεις) εκκινεί έναν (1) μήνα από τη δημοσίευσή του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Ποιες είναι οι προβλέψεις για μηδενισμό και μείωση τραπεζικών προμηθειών

Ο νόμος δημοσιεύτηκε λοιπόν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 20 Δεκεμβρίου και άρα τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτόν ενεργοποιούνται από τις τράπεζες στις 20 Ιανουαρίου.

Τι αλλάζει λοιπόν για τους πελάτες των εγχώριων τραπεζών μετά τις 20 τρέχοντος;

Συγκεκριμένα, υιοθετείται:

Μηδενική χρέωση για πληρωμή λογαριασμών και οφειλών προς το δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ, εταιρίες ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και ασφαλιστικές εταιρίες, μέσω web-banking και mobile-banking. Ενδεικτικά, σήμερα η χρέωση για πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ ή ΟΤΑ είναι συνήθως 0,6 ευρώ ανά συναλλαγή.

Μείωση 50% έως 80% των χρεώσεων για αποστολή χρημάτων σε άλλη τράπεζα. Συγκεκριμένα καθιερώνεται μέγιστο ύψος χρέωσης 0,5 ευρώ για αποστολή χρημάτων (εξερχόμενο έμβασμα) και 0,5 ευρώ για λήψη χρημάτων (εισερχόμενο έμβασμα), για ποσά έως 5.000€ ανά έμβασμα, για φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες, μεταξύ τραπεζών. Αφορά τόσο απλά εμβάσματα, όσο και άμεσες μεταφορές πίστωσης (SEPA). Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση του κόστους για τις εν λόγω προμήθειες από 50% έως και 80% αναλόγως την τράπεζα και το είδος εμβάσματος (από 1 έως 2,5 ευρώ που κοστίζει σήμερα). Επιπλέον, βάσει του κανονισμού 2024/88, προβλέπεται η ισοδύναμη επιβάρυνση των άμεσων μεταφορών πίστωσης με τις απλές μεταφορές πίστωσης.

Μηδενικές θα είναι πλέον και οι χρεώσεις για την ανάληψη μετρητών σε δημοτικές ενότητες όπου υπάρχει ΑΤΜ μόνο ενός τραπεζικού ιδρύματος, όπου σήμερα οι αντίστοιχες χρεώσεις φτάνουν μέχρι και τα 3 ευρώ ανά συναλλαγή. Αντίστοιχα, καθιερώνονται μηδενικές χρεώσεις για ερώτηση υπολοίπου σε κάθε ΑΤΜ άλλης τράπεζας σε όλη τη χώρα, όπου σήμερα το κόστος διαμορφώνεται σε 0,2 ευρώ.

Επεκτείνεται η μείωση κατά 50% των προμηθειών για αγορές από 10 ευρώ μέσω POS στην λεγόμενη «μικρή λιανική» στα 20 ευρώ. Εδώ το πλαφόν των χρεώσεων διαμορφώνεται στα 0,5 ευρώ.

Μηδενική χρέωση για φόρτιση προπληρωμένων καρτών για ποσό φόρτισης έως 100 ευρώ (από περίπου 1 ευρώ ανά ποσό 100 ευρώ που ισχύει σήμερα).

Πότε αυξάνονται τα όρια για IRIS

Διευρύνεται η χρήση του συστήματος άμεσων πληρωμών IRIS καθώς αυξάνεται το όριο των ημερήσιων συναλλαγών στα 1.000 ευρώ από 500 ευρώ που είναι σήμερα.

Συγκεκριμένα, καθιερώνονται διακριτά όρια ημερήσιων συναλλαγών: 500 ευρώ μεταξύ πολιτών και 500 ευρώ για πληρωμές σε ελεύθερους επαγγελματίες.

Υπενθυμίζεται πως οι πολίτες δεν πληρώνουν καμία προμήθεια για τις μεταξύ τους συναλλαγές, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν χαμηλότερες προμήθειες σε σχέση με τις αντίστοιχες που πληρώνουν αν η ίδια συναλλαγή γίνει μέσω POS.

Το σύστημα IRIS έχει ήδη γίνει υποχρεωτικό για ελεύθερους επαγγελματίες και εντός του 2025 θα είναι υποχρεωτικό και για το σύνολο των επιχειρήσεων.

Το πλήθος των χρηστών ανέρχεται σε 3,4 εκατ. για IRIS μεταξύ πολιτών και 560.000 για ελεύθερους επαγγελματίες.

Η ενεργοποίηση των νέων ορίων εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός 3-6 μηνών από σήμερα.



Πηγή: skai.gr

