Θεοδωρικάκος: Θεμιτό το κέδρος όχι η αισχροκέρδεια

«Συντονίζοντας τη δράση των υπηρεσιών και τη συνεργασία με το καταναλωτικό κίνημα, τους πολίτες και την υγιή επιχειρηματικότητα, θα δώσουμε τη μάχη για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας και την αποκλιμάκωση των τιμών. Ταυτόχρονα θα ενισχύσουμε την προώθηση των απαραίτητων πολιτικών για το εμπόριο, τη βιομηχανία, την έρευνα, την καινοτομία και την προσέλκυση επενδύσεων με στόχο τη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και σύμφωνα με το νέο αναπτυξιακό μοντέλο που δημιουργούμε στην πατρίδα μας».

Αυτό δήλωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος στην τελετή παραλαβής παράδοσης του υπουργείου Ανάπτυξης δίνοντας το στίγμα της πολιτικής που θα ακολουθήσει.

Ο νέος υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε «Έχω 38 χρόνια ένσημα στη ζωή μου σκληρής δουλειάς. Αρκετά απ' αυτά έχω ξεχωριστή επαγγελματική δραστηριότητα. Επομένως ξέρω την αγορά καλά. Θέλω να πω απλά σε όλους: το κέρδος είναι θεμιτό, η αισχροκέρδεια όχι. Αυτή οφείλουμε να παταχθεί. Ακόμα πιο αυστηρά και χωρίς συμβιβασμούς».

Ο κ. Θεοδωρικάκος, αφού ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό «για την εμπιστοσύνη να μου αναθέσει μία τέτοια μεγάλη ευθύνη», τον προκάτοχο του Κώστα Σκρέκα, αλλά και τους υφυπουργούς που θα τον πλαισιώσουν, την Ζωή Ράπτη και την 'Αννα Μάνη, τόνισε ότι αναλαμβάνει μία «δύσκολη αποστολή».

Όπως είπε, το υπουργείο Ανάπτυξης έχει δύο μεγάλους στόχους που «συνδέονται με τη ζωή όλων των Ελλήνων και το μέλλον της πατρίδας. Το πρώτο αφορά την καταπολέμηση της ακρίβειας και την παταξη της αισχροκέρδειας. Με τους πολίτες, το καταναλωτικό κίνημα, τους εκπροσώπους της υγιούς επιχειρηματικότητας και την αξιοποίηση υπηρεσιών και μηχανισμών που διαθέτει το κράτος θα κάνουμε τα πάντα για να πατάξουμε την αισχροκέρδεια και να απολαμβάνουν οι πολίτες αγαθά σε χαμηλές όσο το δυνατόν τιμές»

« Ο δεύτερος στόχος, συνέχισε, συνδέεται με τις πολιτικές μας για το εμπόριο, την ανάπτυξη της βιομηχανίας, την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, την προσέλκυση επενδύσεων. Να συμβάλουμε ακόμα περισσότερο στο μοντέλο παραγωγικότητας της χώρας που εξελίσσεται, στη βιώσιμη ανάπτυξη και την αύξηση του εισοδήματος των ελλήνων πολιτών».

Μάλιστα, τόνισε πως οι πολιτικές του υπουργείου σχετίζονται με το στόχο που έχει θέσει η κυβέρνηση στο τέλος της τετραετίας ο μέσος μισθός των Ελλήνων να φθάσει τα 1.500 ευρώ.

«Επομένως, συνέχισε, δίνουμε μάχη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την αύξηση των εισοδημάτων των Ελλήνων και των Ελληνίδων» και συμπλήρωσε: «θαύματα δεν γίνονται απ' τη μια μέρα στην άλλη, αυτό όμως που γίνεται είναι πολύ σκληρή δουλειά στο πλευρό της κοινωνίας».

Από την πλευρά του ο πρώην υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, μίλησε για μία δύσκολη μάχη που δόθηκε κατά της ακρίβειας και του πληθωρισμού.

Όπως είπε: «Δώσαμε μία δύσκολη μάχη με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό και ήδη τα μέτρα αποδίδουν καρπούς όπως καταγράφεται στους εθνικούς και ευρωπαικούς δείκτες αλλά η μάχη συνεχίζεται διότι η μάχη επιμένει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

