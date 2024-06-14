Παπαθανάσης: Eπιβράβευση της συνέπειας μας η θετική αξιολόγηση της ΕΕ

«Θετική», χαρακτήρισε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, την προκαταρκτική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 4ο αίτημα εκταμίευσης 2,3 δισ. ευρώ από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε θετική προκαταρκτική αξιολόγηση για το αίτημα εκταμίευσης 2,3 δισ. ευρώ από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, που είχε καταθέσει η Ελλάδα. Το αίτημα εκταμίευσης των δανείων είχε υποβληθεί τον Απρίλιο, καθώς εκπληρώθηκε νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό ο στόχος της συμβασιοποίησης 4,52 δισ. ευρώ δανειακών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ακολούθησε στις 6 Ιουνίου το αίτημα εκταμίευσης για το σκέλος των επιχορηγήσεων του ΤΑΑ, ύψους 1 δισ. ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αποστείλει τη θετική της αξιολόγηση στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (Economic and Financial Committee), η οποία με τη σειρά της θα ανακοινώσει τη γνωμοδότησή της εντός τεσσάρων εβδομάδων, όπως ορίζει ο σχετικός Κανονισμός. Θα ακολουθήσει η έκδοση της τελικής απόφασης, για την εκταμίευση των 2,3 δισ. ευρώ.

Ο αναπληρωτής υπουργός δήλωσε σχετικά: «Η νέα θετική προκαταρκτική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 4ο αίτημα εκταμίευσης επιπλέον 2,3 δισ. ευρώ από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, σε συνέχεια ανάλογων αποφάσεων για την μέχρι τώρα επιτυχή πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», αποτελεί μια ακόμα επιβράβευση της συνέπειας της χώρας ως προς την τήρηση των προαπαιτούμενων ορόσημων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Με σχέδιο, αξιοπιστία και αποφασιστικότητα συνεχίζουμε τη μεταρρυθμιστική πολιτική κάνοντας πράξη όλα όσα δεσμευτήκαμε, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες, την περιφερειακή και την κοινωνική συνοχή, την κάλυψη του επενδυτικού κενού, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας καθώς και της επιχειρηματικότητας».

Από την πλευρά του, ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης Ορέστης Καβαλάκης, ανέφερε: «Η σημερινή, θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το αίτημα πληρωμής των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης, επιβεβαιώνει ότι το Σχέδιο Ελλάδα 2.0 προχωρά με σταθερά βήματα προς την εκπλήρωση των στόχων του. Η επικείμενη εκταμίευση των 2,3 δισ. ευρώ του δανειακού σκέλους που θα ακολουθήσει στο προσεχές χρονικό διάστημα, θα αποτελέσει ακόμη μία τονωτική ένεση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για την ιδιωτική οικονομία, την στήριξη της επιχειρηματικότητας και την βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στην χώρα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

