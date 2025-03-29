Θεοδωρικάκος στον ΣΚΑΪ: Στηρίζουμε με τον αναπτυξιακό νόμο τις παραμεθόριες και τις πιο αδύναμες οικονομικά περιοχές

«Με τον αναπτυξιακό νόμο στηρίζουμε τις παραμεθόριες και τις πιο αδύναμες οικονομικά περιοχές», τόνισε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε πως στις 7 Απριλίου θα κάνει πρεμιέρα το «καλάθι του Πάσχα», το οποίο θα περιλαμβάνει: αρνί-κατσίκι, τσουρέκι, πασχαλινά σοκολατένια αυγά, πασχαλινές λαμπάδες, επιτραπέζια-παζλ και παιχνίδια. Επίσης, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στα Τέμπη, την αύξηση του κατώτατου μισθού και την ακρίβεια.

Αρχικά, για τα Τέμπη σημείωσε πως «είναι μια εθνική τραγωδία που απαιτεί αλήθεια και δικαιοσύνη. Το καλύτερο που έχουν να κάνουν όλοι είναι να αφήσουν να εξελιχτούν οι διαδικασίες. Είναι κρίσιμο να γίνει γρήγορα η δίκη και να αποδοθούν οι ευθύνες και να υπάρξει δικαίωση. Για μένα το σοβαρότερο να υλοποιηθούν τα μέτρα ανάταξης, αναβάθμισης και βελτίωσης του σιδηροδρόμου στην Ελλάδα. Πιστεύω πως θα γίνει σοβαρή δουλειά το αμέσως επόμενο διάστημα για να μην ξαναυπάρξει ποτέ τέτοια τραγωδία στη χώρα μας».

«Έχουμε πετύχει να έχουμε πληθωρισμό στα τρόφιμα 0%»

Για την αύξηση του κατώτατου μισθού και την ακρίβεια ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε πως «πριν 10 χρόνια η Ελλάδα παραλίγο να βγει από την ευρωζώνη και είναι μόλις 5 τα χρόνια που έχουμε απαλλαγεί από την σκληρή εποπτεία του ΔΝΤ. Μέσα στα τελευταία 5 χρόνια ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί πάνω από 30%. Είμαι ο τελευταίος που θα ισχυριστώ πως επειδή αυξήθηκε ο μισθός 30% οι άνθρωποι που ζουν με τον κατώτατο, μπορούν να ζήσουν. Την ίδια περίοδο έχουν αυξηθεί τόσο και τα τρόφιμα. Το τελευταίο 6μηνο έχουμε πετύχει να έχουμε πληθωρισμό στα τρόφιμα γύρω στο 0% μέσα από πολύ σκληρά μέτρα ελέγχου των τιμών, τα οποία στην πραγματικότητα μειώνουν και τις συνθήκες του ανταγωνισμού. Εξαπλασιάσαμε τα πρόστιμα, κάναμε μια σειρά από πολύ σοβαρές προσπάθειες, οι οποίες μπορούν να έχουν για πολύ συγκεκριμένο διάστημα την απόδοσή τους. Πηγαίνουμε μήνα με τον μήνα. Αν θέλουμε να σταθεροποιηθούν τα πράγματα θα πρέπει να δουλέψει ο ανταγωνισμός, οι ίδιοι οι καταναλωτές να έχουν το νου τους και να προσέχουν τις επιλογές τους και το κυριότερο είναι να πετύχουμε η οικονομική μας ανάπτυξη να είναι σταθερή, ισχυρή και βιώσιμη και να αφορά το σύνολο της κοινωνίας».

«Δεν θα πέσουν οι τιμές - Η Ελλάδα εισάγει το 80% των αμνοεριφίων»

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε πως «οι τιμές δεν θα πέσουν. Καθορίζονται στην αγορά ανάλογα με την προσφορά και την ζήτηση», ενώ για τα αμνοερίφια, ενόψει και του Πάσχα ανέφερε «ξέρετε πόσο κρέας παράγει η Ελλάδα; 120.000 τόνους, ξέρετε πόσο καταναλώνουμε; 600.000 τόνους. Όταν η Ελλάδα εισάγει το 80% μπορεί κανένας να κοντρολάρει τις τιμές των αμνοεριφίων και να τις ρίξει;».

Ο υπουργός συνέχισε λέγοντας πως «δεν έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά. Έχουμε ακολουθήσει πάρα πολύ σκληρά μέτρα, τα οποία δεν έχει ακολουθήσει καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα και αυτά τα μέτρα έχουν φέρει αποτέλεσμα. Και όταν πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε πληθωρισμούς που κυμαίνονταν από 5-10%, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα πιο χαμηλά επίπεδα της ευρωζώνης. Οφείλω να είμαι ειλικρινής, πως αυτά τα επίπεδα είναι υψηλά και αν θέλουμε προοπτικά να δώσουμε μια καλύτερη πορεία στους νεότερους ανθρώπους και τις επόμενες γενιές και να σταθεροποιήσουμε το επίπεδο ζωής της μεσαίας τάξης και πάλι, θα πρέπει να δούμε το είδος της οικονομίας που έχουμε και το είδος της ανάπτυξης που έχουμε. Μια οικονομία που θα στηρίζεται μόνο στον τουρισμό, το real estate, την ναυτιλία και την κατανάλωση θα οδηγεί σε νέα πληθωριστικά κύματα. Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο τους επόμενους μήνες να κρατηθεί ο πληθωρισμός στα τρόφιμα πέριξ του μηδενός μέσα στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον που ζούμε και μέσα σε αυτό που προδιαγράφεται σε ένα ευρύτερο πεδίο».

Αναπτυξιακό νόμος για επενδύσεις σε παραμεθόριες περιοχές

Ακολούθως, ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε πως: «Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την βιομηχανία, που είναι ένας πολύ ισχυρός και σταθερός πυλώνας, πρέπει να επαναφέρουμε και να εκσυγχρονίσουμε τον πρωτογενή τομέα. Στρέφουμε τον αναπτυξιακό νόμο, σε επενδύσεις, κυρίως σε παραμεθόριες περιοχές και στις πιο αδύναμες οικονομικά περιοχές και κυρίως στη βιομηχανία και την μεταποίηση. Θα υποβληθούν το διάστημα Μαΐου- Ιουνίου τα επενδυτικά σχέδια από τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η παραμεθόρια περιοχή και ασφαλώς του Έβρου και μας ενδιαφέρει να έρθουν νέες τεχνολογίες και παραγωγικές μονάδες οι οποίες θα δημιουργήσουν χιλιάδες καλοπληρωμένες θέσεις. Αν θέλουμε να είναι βιώσιμη η χώρα θα πρέπει να κρατήσουμε τους νέους στην περιφέρεια».

Ερωτώμενος σχετικά, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε πως «αν σήμερα πάει ένας πολίτης εκτός ΕΕ να αγοράσει ένα σπίτι σε παραμεθόρια περιοχή θα πρέπει να υπάρξει ειδική άδεια της υπηρεσίας που υπάγεται στο υπ. Εσωτερικών».

Θα επιστρέψουν στην αγορά 500 εκατ. ευρώ από έργα αναπτυξιακών νόμων που δεν έγιναν

Ακόμη, ο υπουργός ανέφερε πως «θα επιστρέψουν στην αγορά τα 500 εκατ. Ευρώ από έργα των αναπτυξιακών νόμων που δεν έγιναν. Δεν είναι αποδεκτό να μην αξιοποιούνται τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων με τον τρόπο που προέβλεπε ο νόμος και να έχουν καταλήξει πιθανότητα σε κάποιες τσέπες. Θα απαιτήσουμε να γυρίσουν πίσω ένα προς ένα». Εξήγησε πως αφορά αναπτυξιακούς νόμους του 2004 και του 2011.

Τέλος, επισήμανε το σοβαρό πρόβλημα με τα ενοίκια, ενώ διέψευσε σενάρια για αυξήσεις στο ψωμί.

Πηγή: skai.gr

