Mε τη συμμετοχή 1.018 επιβεβαιωμένων ομιλητών από 55 χώρες (617 από την Ελλάδα και 401 από το εξωτερικό) ανοίγει τις πύλες του, την Τετάρτη 9 Απριλίουτο 10ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ο κεντρικός τίτλος, όπως ανακοίνωσε ο ιδρυτής και πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, Συμεών Γ. Τσομώκος, θα είναι «Ανακατατάξεις».

Από τις 9 έως τις 12 Απριλίου 2025, η ιστορική πόλη των Δελφών θα υποδεχτεί προσωπικότητες υψηλού επιπέδου από όλον τον κόσμο, οι οποίοι θα συζητήσουν καίρια ζητήματα που αφορούν την οικονομία, τη γεωπολιτική, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις νέες τεχνολογίες.

Δέκα χρόνια επιρροής και διεθνούς αναγνώρισης

Το Φόρουμ τελεί υπό την αιγίδα της του Προέδρου της Δημοκρατίας, συγκεντρώνοντας παγκόσμιους ηγέτες, διαμορφωτές πολιτικής και κορυφαίους επιχειρηματίες.

Ειδικότερα, μέσα σε μόλις μία δεκαετία, το Φόρουμ έχει εδραιωθεί ως ένας παγκόσμιος κόμβος σκέψης και ανταλλαγής απόψεων, φέρνοντας την Ελλάδα στο επίκεντρο κρίσιμων συζητήσεων που διαμορφώνουν το μέλλον της Ευρώπης και του κόσμου.

Όπως έχουν τονίσει οι διοργανωτές, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, σε αυτά τα 10 χρόνια, μέσα από τις διοργανώσεις του τόσο στην Ελλάδα όσο και στα σημαντικότερα κέντρα λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν, έχει καταφέρει να εδραιώσει τη χώρα ως πρωταγωνιστή στον διεθνή διάλογο.

Με στρατηγικές συμμαχίες, υψηλού επιπέδου συμμετοχές και καθοριστικές συζητήσεις, το Φόρουμ προωθεί τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαίων και διεθνών ηγετών για την επίλυση κρίσιμων ζητημάτων που επηρεάζουν την περιοχή και τον κόσμο.

Από το 2015, το Φόρουμ έχει καταγράψει εντυπωσιακή πορεία, φιλοξενώντας χιλιάδες ομιλητές, μεταξύ των οποίων αρχηγοί κρατών, ανώτατοι αξιωματούχοι της ΕΕ, διευθύνοντες σύμβουλοι πολυεθνικών εταιρειών και διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί. Έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως ένας από τους πιο σημαντικούς θεσμούς στρατηγικού διαλόγου, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων.

Σε μία κρίσιμη συγκυρία για την παγκόσμια οικονομία και πολιτική, το Φόρουμ των Δελφών καλείται να παίξει έναν ακόμα πιο ενεργό ρόλο, προσφέροντας κατευθυντήριες γραμμές και πρωτοποριακές ιδέες για το μέλλον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

