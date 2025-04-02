Μειωμένο επιτόκιο στη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου

Mε μειωμένο επιτόκιο το Ελληνικό Δημόσιο δανείστηκε σήμερα 600 εκατ. ευρώ μέσω της νέας έκδοσης τρίμηνων εντόκων γραμματίων.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), στη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,03%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 957 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,91 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 4 Απριλίου 2025.

Τελικά, έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι το ύψος του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 3 Απριλίου 2025.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.