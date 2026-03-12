«Με τα μέτρα που ανακοινώσαμε για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, βάζουμε φραγμό στην οποιαδήποτε προσπάθεια αισχροκέρδειας στην αγορά. Οι έκτακτες καταστάσεις απαιτούν έκτακτα μέτρα», ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» στο ERTNEWS.

Μάλιστα, ο υπουργός σημείωσε ότι «η νέα Ανεξάρτητη Αρχή έχει πλέον το οπλοστάσιο να δράσει με εντατικούς ελέγχους και με αυστηρότητα για να διασφαλίσει τη νομιμότητα προς όφελος όλης της κοινωνίας. Τα πρόστιμα φτάνουν μέχρι τα 5 εκατ. ευρώ και δεν πρέπει κανένας επιχειρηματίας να ρισκάρει. Η επιχειρηματικότητα οφείλει να επιδείξει κοινωνική ευθύνη και να βάλει πλάτη σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία».

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι αυτή είναι η πιο δύσκολη και ιδιόμορφη κρίση που έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση τα τελευταία επτά χρόνια, διότι κανείς δεν γνωρίζει πότε θα τελειώσει η πολεμική αναμέτρηση και ποιες θα είναι οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία. «Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για έντονες πληθωριστικές πιέσεις και μια τέτοια δύσκολη κατάσταση δεν είναι ποτέ καλός σύμβουλος για επενδύσεις», επεσήμανε. Όμως, όπως υπογράμμισε, «αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι ξέρει να διαχειρίζεται καλά κάθε δύσκολη κατάσταση, με το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία και στην οικονομία, ώστε να είναι βιώσιμη και ανθεκτική. Με υπεύθυνο και σοβαρό τρόπο θα τα καταφέρουμε».

«Αυτός ήταν και ο λόγος που αντιδράσαμε άμεσα. Δίπλα στην αλληλεγγύη μας στην Κύπρο με την αποστολή δύο φρεγάτων και τεσσάρων αεροπλάνων για να την προστατεύσουμε, δείξαμε τα ίδια αντανακλαστικά και στον τομέα της οικονομίας με την επιβολή του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, σε σύγκριση με το 2025», πρόσθεσε ο υπουργός και σημείωσε: «Κατανοώ ότι είναι ένα αυστηρό μέτρο για την αγορά, αλλά το θεωρώ δίκαιο, διότι το βάρος πρέπει να μοιραστεί και να προστατευτεί ο καταναλωτής».

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, ανέφερε ότι «ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκει ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία στα μέτρα που πήραμε», ενώ για το ΠΑΣΟΚ τόνισε πως «στην πραγματικότητα συμφωνεί με το μέτρο του πλαφόν». Επεσήμανε, μάλιστα, ότι «για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία πλαφόν στο κέρδος έβαλε αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», υπενθυμίζοντας ότι το σχετικό μέτρο ίσχυε έως τις 30 Ιουνίου 2025, καθώς πλέον είχε ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά, με την Ελλάδα να καταγράφει για πέντε μήνες αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων. Μάλιστα, όπως είπε, επιβλήθηκαν πρόστιμα 20 εκατ. ευρώ, τα οποία εισπράττονται στο σύνολό τους.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι η ακρίβεια παραμένει υπαρκτό πρόβλημα για σημαντικό αριθμό ελληνικών νοικοκυριών και διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα στήριξης για να βελτιώνει τη ζωή των πολιτών. «Πρέπει να προχωρήσουν λίγο οι ημέρες και εβδομάδες, ώστε να φανεί πού περίπου σταθεροποιείται η κατάσταση και να δούμε εάν και τι πρόσθετα μέτρα θα μπορούσαν να υπάρξουν», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση για τις αντιδράσεις από τους πρατηριούχους, ο κ. Θεοδωρικάκος απάντησε πως «δεν με εκκπλήσουν και τις καταλαβαίνω, όταν βάζεις φραγμό σε κάποιον να κερδίσει παραπάνω. Δεν τους ζητάμε όμως κάτι περισσότερο, από το να μην προχωρήσουν σε αισχροκέρδεια. Δεν θεωρώ ότι έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται για τα έκτακτα μέτρα, διότι πρέπει να εξυπηρούνται και οι πολίτες».

Τέλος, αναφέρθηκε και στην εκδήλωση του υπουργείου Ανάπτυξης την προσεχή Δευτέρα, 16 Μαρτίου, παρουσία και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα αναδειχθεί όλη η πορεία εξέλιξης του παραγωγικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας τους τελευταίους 16 μήνες.

