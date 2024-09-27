Θεοδωρικάκος: Nέο πακέτο ενίσχυσης επιχειρηματιών που επλήγησαν από θεομηνίες

Χρηματικό ποσό που θα κυμανθεί μεταξύ 3 και 4 εκατομμυρίων ευρώ θα δοθεί σε επιχειρήσεις της Μαγνησίας που επλήγησαν πέρυσι από την κακοκαιρία Daniel και είχαν εξαιρεθεί από την πρώτη φάση των ενισχύσεων, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, που επισκέφθηκε τον Βόλο και συναντήθηκε με επιχειρηματίες και φορείς της περιοχής.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, το απόγευμα επισκέφθηκε το Επιμελητήριο Μαγνησίας και είχε συνάντηση με τη διοίκηση και με φορείς και επαγγελματίες που του ανέπτυξαν τα προβλήματά τους και ανακοινώθηκε ότι το συγκεκριμένο πακέτο των οικονομικών ενισχύσεων θα αφορά πρόγραμμα του υπουργείου Ανάπτυξης το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει πάρα πολύ σύντομα.

Η νέα οικονομική ενίσχυση θα απευθύνεται σε ένα ευρύ πλαίσιο επιχειρήσεων, όπως της εστίασης, του τουρισμού, της μεταποίησης και πολλών άλλων κλάδων, οι οποίες είχαν υποστεί καταστροφές από την κακοκαιρία Daniel στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου, του δήμου Νοτίου Πηλίου και του δήμου Αλμυρού (με χαρακτηριστικές περιπτώσεις τα δημοτικά διαμερίσματα Πτελεού και Αμαλιάπολης).

Όλες αυτές οι περιοχές όπως η Αγριά, οι Μηλιές, η Λύρη, η Αμαλιάπολη και ο Πτελεός, είχαν εξαιρεθεί από την πρώτη φάση του προγράμματος και με το νέο πρόγραμμα θα στηριχθούν οι επαγγελματίες που επλήγησαν.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Τάκης Θεοδωρικάκος "πρόκειται για μία λύση που αναζητήθηκε και πρέπει να γίνει πράξη άμεσα και το πρόγραμμα πρέπει θα το οργανώσουμε τάχιστα".

Το μεσημέρι, ο κ. Θεοδωρικάκος, συνοδευόμενος και από τον Χρήστο Τριαντόπουλο, υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αλλά και τον βουλευτή Χρήστο Μπουκώρο, επισκέφθηκε και την Α' ΒΙΠΕ Βόλου και τον Φορέα Διαχείρισης.

Μεταξύ άλλων αφού περιηγήθηκε μονάδες της περιοχής, τόνισε ότι "πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές ζώνες της πατρίδας μας, με 105 εγκατεστημένες επιχειρήσεις, με χιλιάδες εργαζόμενων, σε έναν χώρο 2.800 στρεμμάτων.

Όπως έχω πει κι άλλες φορές, είναι απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση η διαμόρφωση και υλοποίηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, το οποίο θα στηρίζεται στην ακόμα μεγαλύτερη και πιο ισχυρή ανάπτυξη της βιομηχανίας όλων των κλάδων της ελληνικής βιομηχανίας.

Το υπουργείο Ανάπτυξης υλοποιεί σε όλη τη χώρα ένα πρόγραμμα αναβάθμισης των υλικοτεχνικών υποδομών στα βιομηχανικά πάρκα.

Είναι ένα πρόγραμμα που αφορά 20 βιομηχανικά πάρκα σε όλη τη χώρα, ανάμεσά τους και αυτό του Βόλου, στο οποίο πραγματοποιούνται έργα 1,7 εκατ. ευρώ, από το πρόγραμμα του υπουργείου Ανάπτυξης με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Συζητήσαμε με τους εκπροσώπους των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, μία σειρά ζητημάτων που τους απασχολούν. Είναι δεδομένη η στήριξή μας στους εκπροσώπους της βιομηχανίας, της υγειούς επιχειρηματικότητας και στους εργαζόμενους στη βιομηχανία, γιατί μας ενδιαφέρει να ακμάσει ακόμη περισσότερο αυτός ο κλάδος. Εντύπωση μου έκανε η πολύ σοβαρή έλλειψη εργατικών χεριών και στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτά είναι θέματα που από κοινού και με το υπουργείο Εργασίας και υπουργείο Παιδείας τα αντιμετωπίζουμε"

Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος συμπλήρωσε ότι "η προσέλκυση επενδύσεων και από Έλληνες επιχειρηματίες, αλλά και από επιχειρηματίες του εξωτερικού, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

