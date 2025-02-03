Open Business: Πιο εύκολα και γρήγορα η αδειοδότηση των επιχειρήσεων

Χρυσόστομος Τσούφης

Και εγένετω Open Business ( ή αλλιώς με τον όχι τόσο εύηχο τίτλο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων -ΟΠΣ ΑΔΕ-).

Από σήμερα τίθεται σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα που στόχο έχει τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της διαφάνειας αφού απλοποιεί τη διαδικασία αδειοδότησης των επιχειρήσεων.



Από σήμερα όλες οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της αδειοδότησης λειτουργίας μιας επιχείρησης, όλες οι υποβολές γνωστοποίησης θα διενεργούνται από τη συγκεκριμένη πύλη η οποία είναι προσβάσιμη από τον ιστότοπο https://openbusiness.mindev.gov.gr

Στην ουσία θα αποτελεί τον....ενδιάμεσο ανάμεσα στον επιχειρηματία και τη δημόσια διοίκηση.



Μέσα από το OpenBusiness ο επιχειρηματίας μπορεί :

Να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εκκίνηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας αποφεύγοντας τις χρονοβόρες και πολλές φορές «επίπονες» επισκέψεις στα γκισέ των δημόσιων υπηρεσιών

Να λάβει έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία για να λειτουργήσει

Να αλληλεπιδρά με τις δημόσιες υπηρεσίες για πλήθος θεμάτων

Το μεγάλο ατού της νέας πλατφόρμας είναι η διαλειτουργικότητα, η επικοινωνία δηλαδή με τα υπόλοιπα εν λειτουργία συστήματα και πλατφόρμες με αποτέλεσμα οι διάφοροι φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία της αδειοδότησης να μπορούν να συντονίζονται ώστε να επιταχύνονται οι λειτουργίες και να μειώνονται τα κόστη.



Ταυτόχρονα όμως το OpenBusiness θα δώσει τη δυνατότητα στο Δημόσιο να βελτιώσει και την εποπτική του λειτουργία. Οι διάφορες υπηρεσίες θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους κι έτσι να υπάρχει πολύ πιο σύντομα ολοκληρωμένη εικόνα για τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Επίσης θα μπορούν να συντονίζονται ως προς τους ελέγχους με φυσική παρουσία αλλά και γενικά να καθορίζουν τη συχνότητα των ελέγχων.



Στη θεωρία θα διευκολυνθεί ακόμη και ο σχεδιασμός μελλοντικών πολιτικών αφού το Δημόσιο θα έχει πλέον στη διάθεση του αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία των επιχειρήσεων.



Η λειτουργία του OpenBusiness σημαίνει αυτομάτως ότι περνά στη λήθη το σύστημα NotifyBusiness το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή γνωστοποιήσεων.

Το Notifybusiness θα παραμείνει σε λειτουργία μόνο κατά το μέρος της πρόσβασης μέσω αυτού σε δεδομένα που έχουν υποβληθεί προ της έναρξης λειτουργίας του ΟΠΣ ΑΔΕ, χωρίς να είναι δυνατή οιαδήποτε τροποποίηση αυτών.



Η νέα πλατφόρμα αφορά μεταξύ άλλων τις εξής επιχειρηματικές δραστηριότητες

Μεταποίηση

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θέατρα, Κινηματοφράφοι

Τουριστικά Καταλύματα

Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής

Λατομεία – Μεταλλεία

Χώρους Παιδικής Αναψυχής

Υδατοκαλλιέργειες

Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις

Λούνα Παρκ, Τσίρκο, Παγοδρόμια

Φροντίδα Ηλικιωμένων

Συνεργεία

Πάρκινγκ

Πλυντήρια Αυτοκινήτων

Σταθμοί Υπεραστικών Λεωφορείων

Σχολές Οδηγών

Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης

Εργαστήρια Αισθητικής

Τουριστικά Γραφεία

Χιονοδρομικά Κέντρα



