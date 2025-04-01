Αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής η έκθεση πεπραγμένων, για το 2024, της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (άρθρο 25 Ν. 5026/2023).

Στην έκθεση αναφέρεται ότι εντός του 2024 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 19.341 έλεγχοι επί δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης της τελευταίας πενταετίας, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 7% επί του συνόλου των 288.966 δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οι οποίες υποβλήθηκαν. Από τους παραπάνω ελέγχους, οι 13.334, οι οποίοι αντιστοιχούν σε ποσοστό 69% του συνόλου των ελέγχων, αφορούσαν δηλώσεις υπόχρεων σε περιοχές υψηλού κινδύνου διαφθοράς.

Αναφέρεται επίσης οτι 9.247 υποθέσεις φυσικών προσώπων έχουν διαβιβασθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, επειδή δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους κατά την τελευταία πενταετία παραβιάζοντας τις διατάξεις του νόμου για υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.

Επιπλέον, 285 υποθέσεις φυσικών προσώπων έχουν διαβιβασθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, επειδή επανειλημμένα δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους κατά την τελευταία πενταετία και ως εκ τούτου παραβίασαν τις διατάξεις του νόμου για υποβολή ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.

Όπως εξάλλου αναφέρεται, ερευνήθηκαν και υποθέσεις που διαβιβάστηκαν από Δημόσιες ή Δικαστικές Αρχές ή από καταγγελίες πολιτών σύμφωνα με τον νόμο, και αφορούσαν υπόχρεους αρμοδιότητας πόθεν έσχες. Στάλθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα συνολικά 117 υποθέσεις, από τις 1.168 που εξετάστηκαν γι' αυτόν τον λόγο, από τις οποίες 778 τέθηκαν στο αρχείο, και για 273 συνεχίζεται ο έλεγχος.

Το 2024 εισπράχθηκε από το δημόσιο ταμείο, το συνολικό ποσό των 931.300 ευρώ ως αποτέλεσμα των ελέγχων συμμόρφωσης, το οποίο οδήγησε στην πληρωμή 9.264 παραβόλων. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 32% των καταβληθέντων τελών της τελευταίας πενταετίας, ως πρόσθετο έσοδο στο Δημόσιο Ταμείο. Ως αποτέλεσμα του ελεγκτικού έργου πόθεν έσχες (μόνο για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις της τελευταίας ελεγχθείσας πενταετίας), έχουν καταβληθεί συνολικά 31.911 παράβολα, τα οποία απέφεραν πρόσθετα έσοδα στο Δημόσιο Ταμείο ύψους 2.909.300 ευρώ.

Παραβάσεις και από τα κόμματα

Στην έκθεση πεπραγμένων αναφέρεται ότι εγκρίθηκε η τελική έκθεση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων των πολιτικών κομμάτων/συνασπισμών κομμάτων, για το έτος 2022 με τις προτεινόμενες κυρώσεις, η οποία υποβλήθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα που διαχειρίζεται η Επιτροπή Ελέγχου.

Σύμφωνα με την ανωτέρω έκθεση: ελέγχθηκαν δεκαεπτά 17 κόμματα, σε 7 εκ των οποίων διαπιστώθηκαν παραβάσεις. Από αυτά, σε πέντε 5 προτάθηκαν ποινές, ενώ σε δύο 2 αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή συμμόρφωσης.

Αναφέρεται επίσης ότι η συνολική αξία κουπονιών που επεστράφησαν για καταστροφή από την Ειδική Υπηρεσία (Τμήμα Ελέγχου Δαπανών των Κομμάτων και Συνασπισμών Κομμάτων, Υποψηφίων Βουλευτών και Ευρωβουλευτών) ήταν 378.276 ευρώ (αφορά θεωρηθέντα κουπόνια το έτος 2023).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

