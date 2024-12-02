Θεοδωρικάκος: Αναπτυξιακή προτεραιότητα η βιομηχανία - 600 εκατ. ευρώ μέσω του αναπτυξιακού νόμου την επόμενη διετία

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, παραβρέθηκε σήμερα στο 4ο OT FORUM “Ένα Νέο Παραγωγικό Πρότυπο - Ελλάδα 2030”. Συμμετείχε σε συζήτηση με τον πρόεδρο της ΕΕΝΕ, Κρίστιαν Χατζημηνά, με θέμα: “Οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, το ρυθμιστικό πλαίσιο και κίνητρα για επενδύσεις”.

«Το νέο παραγωγικό πρότυπο της Ελλάδας αποτελεί το σπουδαιότερο εθνικό θέμα της δεκαετίας. Περάσαμε μια δύσκολη υπερδεκαετή κρίση, αλλά την τελευταία πενταετία πετύχαμε οικονομική σταθεροποίηση και επαναφέραμε την αξιοπιστία της χώρας μας. Μειώσαμε την ανεργία στο ήμισυ και η οικονομία μας είναι σε καλό δρόμο», ανέφερε στην εισαγωγή του ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Ο κ. Θεοδωρικάκος συνέχισε πως «σημασία έχει η ανάπτυξή μας να είναι βιώσιμη και ισχυρή. Παρά την εξαιρετική δουλειά όμως, υπάρχει ένα μέγεθος το οποίο επί 1/4 του αιώνα παραμένει επίμονο και ισχυρό, το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου. Πρέπει να το νικήσουμε, διότι αυτό σημαίνει μειώσεις φόρων, άρα μεγαλύτερο εισόδημα για τους πολίτες και προοπτική για καλύτερο επίπεδο ζωής».

«Πρέπει να δυναμώσουμε τη βιομηχανία, να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας και να γίνουν πιο ανταγωνιστικά και ισχυρά τα προϊόντα μας. Άρα χρειάζεται να αποκτήσουμε καινοτόμα προϊόντα και η οικονομία μας να γίνει περισσότερο εξωστρεφής», ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης και στάθηκε στον κρίσιμο ρόλο της βιομηχανίας.

«Ο τουρισμός αποτελεί πολύ σημαντικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και θέλουμε να συνεχίσει να είναι και στο μέλλον. Όμως, δεν μπορεί να είναι μονοκαλλιέργεια. Γι’ αυτό και είναι κρίσιμο το ζήτημα ενίσχυσης της βιομηχανίας μας, η οποία πηγαίνει καλά, αλλά μπορεί και πρέπει να τα πάει ακόμα καλύτερα.»

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στους άμεσους στόχους του Υπουργείου Ανάπτυξης. Μίλησε για το ειδικό καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου μόνο για τις παραμεθόριες περιοχές, διότι όπως είπε «η μεγαλύτερη ασφάλεια για την πατρίδα μας είναι οι βιομηχανίες μας, ώστε να κρατήσουμε τα Ελληνόπουλα στον τόπο τους». Για το ειδικό καθεστώς που αφορά τις μεγάλες επενδύσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ και θα υπάρξει ενίσχυση με φοροαπαλλαγές, για την προκήρυξη καθεστώτος μεταποίησης 150 εκατ. ευρώ, για την διατήρηση του θεσμού των εμβληματικών επενδύσεων, για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των μεγάλων επενδύσεων μέσω της δημιουργίας Ταμείου Εγγυοδοσίας, ενώ θα υπαρξει ξεχωριστό καθεστώς και για τη ναυπηγική βιομηχανία. «Είναι πράξεις στοχευμένες που θα ενισχύσουν τη βιομηχανία μας την επόμενη διετία», όπως ανέφερε ο Υπουργός Αναπτυξης.

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ακόμα πως είναι υπέρ της ελάφρυνσης των φόρων προς όφελος της κοινωνίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας και θα κάνει ό,τι είναι αναγκαίο στον τομέα ευθύνης του. «Το γεγονός ότι η οικονομία μας κινείται μπροστά παρά το δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον είναι αποτέλεσμα και μειώσεων των φόρων που έχει κάνει η Κυβέρνηση τα πέντε τελευταία χρόνια», όπως είπε.

Κλείνοντας, ανέφερε πως για να μειωθεί το κόστος ζωής, πρέπει να γίνει πράξη το νέο παραγωγικό μοντέλο, ενώ το επόμενο διάστημα θα υπάρξει περαιτέρω μείωση της γραφειοκρατίας και απλοποίηση των διαδικασιών κατά τουλάχιστον 25%, ώστε να διευκολυνθούν οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων.

