Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής: Σε λειτουργία η πλατφόρμα από την ΑΑΔΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εισάγει τη νέα εφαρμογή Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγής, για την ψηφιακή δήλωση και απόδοσή του, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στις συναλλαγές.

Μέσω της νέας εφαρμογής ψηφιοποιούνται, ετησίως, πάνω από 85.000 συναλλαγές και απλοποιείται σημαντικά η διαδικασία υπολογισμού και καταβολής των σχετικών φόρων, με εξοικονόμηση χρόνου για πολίτες και επιχειρήσεις, αφού:

• Αποτελεί μια εύκολη και γρήγορη διαδικασία, όπου η δήλωση υποβάλλεται ψηφιακά, μέσω της πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Τέλη & ειδικοί φόροι > Ψηφιακό τέλος συναλλαγής, μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα που αφορά. Περιλαμβάνει τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα αναφοράς και την οικονομική τους αξία.

• Μειώνει τη γραφειοκρατία, καθώς καταργείται η ανάγκη για σήμανση εγγράφων και απλοποιούνται οι διαδικασίες.

• Ενοποιεί τον τρόπο υπολογισμού και καταβολής, με εφαρμογή ενιαίου κανόνα για όλες τις συναλλαγές.

Υπενθυμίζεται ότι από 1/12 καταργείται το Τέλος Χαρτοσήμου (ν. 5135/2024) και εξαιρούνται σημαντικές συναλλαγές, που ευνοούν την επιχειρηματικότητα, όπως ενδεικτικά:

• το χρησιδάνειο,

• η σύσταση και αύξηση κεφαλαίου μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων/οντοτήτων,

• οι ενέγγυες πιστώσεις τραπεζών υπέρ εισαγωγέων,

• τα πάγια τέλη χαρτοσήμου σε ορισμένες διοικητικές πράξεις όπως άδεια γάμου και επαγγελματικές άδειες καθώς και

• το Τέλος Χαρτοσήμου 2,40% ή 3,60% επί των κρατήσεων που αφορούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή το Δημόσιο (όπως Χαρτόσημο επί κρατήσεων υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων και υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΑΔΗΣΥ).

Επιπλέον, εισήχθησαν απαλλαγές σε συναλλαγές που επιβαρύνονταν με Τέλος Χαρτοσήμου όπως, οι συμβατικοί τόκοι δανείων και πιστώσεων καθώς και η θέσπιση απαλλαγής φόρου πέραν των 150.000 ευρώ φόρου ανά δάνειο.

Τέλος από 1/12 είναι διαθέσιμα, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > e-Παράβολο, τα νέα οριζόντια παράβολα Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγής, για τις συναλλαγές όπου προβλέπεται ως τρόπος απόδοσης η έκδοση παραβόλου.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χρίστος Δήμας, δήλωσε: «Ένα άλμα στην ψηφιακή εποχή! Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία, όπως είχαμε υποσχεθεί, καταργώντας με αυτόν τον τρόπο το Τέλος Χαρτοσήμου για περισσότερες από 600 συναλλαγές. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα νοικοκύρεμα που έχει στόχο να απαλλάξει τους πολίτες, τους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις αλλά και την Πολιτεία από γραφειοκρατικές διαδικασίες που τους επιβάρυναν μέχρι σήμερα. Σκοπός είναι ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου επιβολής φόρου στις συναλλαγές, η απλοποίηση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας, ο εξορθολογισμός της βάσης επιβολής του φόρου επί συναλλαγών, καθώς και η μείωση των διοικητικών βαρών».

«Με την εφαρμογή του Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγής, κάνουμε ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών μας και γυρνάμε σελίδα σε μία παρωχημένη φορολογική διαδικασία. Δημιουργούμε ένα φιλικό προς τον πολίτη περιβάλλον, όπου οι συναλλαγές απλοποιούνται και γίνονται με μεγαλύτερη διαφάνεια. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η νέα εφαρμογή θα συμβάλει στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα τα δημόσια έσοδα», δήλωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.