Οι αυτοκινητοβιομηχανίες Tesla και BMW, καθώς και οι κινεζικοί όμιλοι SAIC, Geely και BYD, προσέφυγαν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των ευρωπαϊκών πρόσθετων δασμών σε εισαγωγές ηλεκτρικών αυτοκινήτων που κατασκευάζονται στην Κίνα, τόνισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Από τα τέλη Οκτωβρίου, η Επιτροπή έχει επιβάλει πρόσθετη δασμολογική επιβάρυνση έως και 35% σε αυτοκίνητα κινεζικής κατασκευής που κινούνται με μπαταρίες, επιπλέον του φόρου 10% που ίσχυε ήδη.

Η Κίνα έχει προσφύγει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) κατά της απόφασης, την οποία θεωρεί μέτρο «προστατευτισμού». Κινήθηκε επίσης κατά ευρωπαϊκών μέτρων με τη διενέργεια ερευνών για αντιντάμπινγκ με στόχο το χοιρινό, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα οινοπνευματώδη ποτά με βάση το κρασί που εισάγονται από την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του κονιάκ.

Δεδηλωμένος στόχος της ΕΕ είναι να αποκαταστήσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού με κατασκευαστές που κατηγορεί ότι επωφελούνται από κινεζικές κρατικές επιδοτήσεις. Στόχος είναι η υπεράσπιση της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας και των 14 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας της έναντι πρακτικών που κρίθηκαν αθέμιτες από μακρά έρευνα της Κομισιόν.

Οι προσφυγές των πέντε κατασκευαστών κολοσσών κατατέθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εμπορίου Όλοφ Γκιλ επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι προσφυγές στρέφονται κατά των νέων δασμών της ΕΕ.

Οι ευρωπαϊκοί δασμοί ήρθαν στον απόηχο των πιο ριζοσπαστικών μέτρων των ΗΠΑ, που επιβάλλουν δασμούς 100% σε όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που εισάγονται από την Κίνα.

Απορρίφθηκαν από το γερμανικό λόμπι αυτοκινητοβιομηχανιών (VDA), το οποίο κατηγόρησε την ΕΕ ότι διακινδυνεύει μια «εμπορική σύγκρουση» με την Κίνα.

Ναυαρχίδες της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένης της BMW, έχουν ισχυρή παρουσία στην Κίνα, όπου κατασκευάζουν ορισμένα μοντέλα τους, μεταξύ άλλων με προορισμό την ευρωπαϊκή αγορά.

Η αμερικανική Tesla παράγει το διάσημο sedan Model 3 στο εργοστάσιό της στη Σαγκάη και το εξάγει στην Ευρώπη.

Το ύψος των ευρωπαϊκών προσαυξήσεων ποικίλλει μεταξύ των κατασκευαστών, ανάλογα με το εκτιμώμενο επίπεδο των επιδοτήσεων που λαμβάνουν. Ανέρχονται σε 7,8% για οχήματα Tesla που κατασκευάζονται στη Σαγκάη, 17% για BYD, 18,8% για Geely και 35,3% για SAIC.

Άλλοι όμιλοι που συνεργάστηκαν στην ευρωπαϊκή έρευνα υπόκεινται σε προσαυξήσεις 20,7%, έναντι 35,3% για αυτές που δεν συνεργάστηκαν.

Το μερίδιο αγοράς των κινεζικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχει εκτιναχθεί στην ΕΕ, από λιγότερο από 2% το 2020 σε περισσότερο από 14% το δεύτερο τρίμηνο του περασμένου έτους, σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

