H Ford είναι η πρώτη εταιρεία σε πωλήσεις στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα σε Ελλάδα και Ευρώπη

Όλα τα επαγγελματικά οχήματα της γκάμας Ford ανταποκρίνονται διαχρονικά και με μοναδική επιτυχία στις υψηλές προσδοκίες και απαιτήσεις του κλάδου, προσφέροντάς σε όλους τους πελάτες τις πλέον αξιόπιστες, αποτελεσματικές και προηγμένες λύσεις που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου και υποστηρίζουν ανά πάσα στιγμή κάθε δραστηριότητα.

Για το 2024, τόσο οι επαγγελματίες οδηγοί όσο και οι διαχειριστές στόλων επιβεβαίωσαν έμπρακτα για μία ακόμη χρονιά τις υψηλές δυνατότητες των επαγγελματικών οχημάτων της μάρκας φέρνοντας την Ford στην κορυφαία θέση των πωλήσεων LCV οχημάτων στο σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς για 10η συνεχή χρονιά.

Επιπλέον, τη χρονιά που πέρασε η Ford κατέγραψε συνολικά 2234 πωλήσεις στην Ελλάδα, αποσπώντας με αυτό τον τρόπο μερίδιο 22.6% και την 1η θέση στην κατηγορία LCV, αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά την εξαιρετική δυναμική που τα επαγγελματικά οχήματα της μάρκας επιδεικνύουν διαχρονικά και στη χώρα μας.

Ford Ranger: Το best-seller επαγγελματικό μοντέλο της Ford στην Ελλάδα το 2024

Το σκληροτράχηλο Ranger παραμένει ο πρωταγωνιστής και συγχρόνως το best-seller μοντέλο της γκάμας Ford στην κατηγορία των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, εκμεταλλευόμενο μεταξύ άλλων την παρουσία του «ατρόμητου» Ranger Raptor, που παραδοσιακά υπογράφει η Ford Performance και τροφοδοτείται από τον πανίσχυρο κινητήρα βενζίνης 3.0 V6 EcoBoost απόδοσης 292PS, αλλά και συνολικά οκτώ εκδόσεων, τριών επιλογών κινητήρων και τριών διαφορετικών αμαξωμάτων.

Το ακούραστο pick-up της Ford είναι διαθέσιμο στους πελάτες για πρώτη φορά και με Plug-In Hybrid σύστημα κίνησης, το οποίο συνδυάζει έναν κινητήρα 2.3L ΕcoBoost και έναν ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνδυαστικά 281PS και ροπή 690Nm – περισσότερη από οποιοδήποτε άλλο Ranger παραγωγής. Το νέο Ford Ranger PHEV υποστηρίζεται επίσης από μια μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 11,8kWh, η οποία μπορεί να φορτιστεί από εξωτερική πηγή προσφέροντας με μια πλήρη φόρτισή της ηλεκτρική αυτονομία έως και 45 km. Την ίδια στιγμή οι πελάτες εξακολουθούν να μπορούν να μεταφέρουν ωφέλιμο φορτίο έως και 1 τόνο, να ρυμουλκούν έως και 3.500 kg και να επωφελούνται από τις εκτός δρόμου ικανότητες που προσφέρουν το σύστημα τετρακίνησης e-4WD, το dual-range κιβώτιο μεταφοράς (κοντές/μακριές σχέσεις) και το μπλοκέ πίσω διαφορικό.

Ford Ranger

Οι οδηγοί μπορούν να επιλέξουν πότε και πώς θα χρησιμοποιούν την ισχύ της μπαταρίας, που βρίσκεται εγκατεστημένη σε ειδικά σχεδιασμένες ράγες του πλαισίου, χρησιμοποιώντας ένα από τα προγράμματα λειτουργίας Auto EV, EV Now, EV Later και EV Charge. Οι πελάτες μπορούν επίσης να επωφεληθούν από την αναγεννητική πέδηση που προσφέρει ο ηλεκτροκινητήρας και την πρόσθετη ροπή κατά τη ρυμούλκηση, τη μεταφορά βαρύτερων φορτίων και την κίνηση σε δύσκολες off-road συνθήκες, όπως η οδήγηση σε βραχώδεις επιφάνειες και δρόμους με απότομη κλίση.

Το ακούραστο Transit Custom

Το Ford Transit Custom έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων οδηγών προσφέροντας τη δυνατότητα μεταφοράς δύο ή τριών επιβατών στην ευρύχωρη καμπίνα του, εξασφαλίζοντας την ίδια στιγμή και κορυφαία πρακτικότητα, χάρη στις μονές ή διπλές πλαϊνές συρόμενες πόρτες και τις δύο πίσω πόρτες ή τη μια μονοκόμματη που ανοίγει προς τα πάνω. Με αξιοζήλευτες μεταφορικές ικανότητες, το νέο Transit Custom προσφέρει αυτό που χρειάζονται σήμερα οι επιχειρήσεις: μέγιστο ωφέλιμο φορτίο που φτάνει έως και τα 1.235 kg, μέγιστο χώρο φόρτωσης 5,8-6,8 m3 και μέγιστο εσωτερικό μήκος φόρτωσης 3.004 mm.

Ford Transit Custom

Διαθέσιμο ως αμιγώς ηλεκτρικό με απόδοση 136 ή 218 ίππων, τροφοδοτείται από μια μπαταρία ιόντων λιθίου με χωρητικότητα 64 kWh που εξασφαλίζει αυτονομία με μια φόρτιση έως και 337 km. Το Transit Custom της Ford προσφέρεται επίσης με Plug-In Hybrid σύστημα κίνησης με ισχύ 232 ίππων, μπαταρία 11,8 kWh και αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 57 km. Εκτός από τα εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης, το βαν μοντέλο είναι διαθέσιμο επίσης με μια αποδοτική γκάμα κινητήρων ντίζελ 2.0L EcoBlue, με 6-τάχυτο κιβώτιο και απόδοση 136 ή 150 ίππων, αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων με 170 ίππους ή ακόμα και σε τετρακίνητες εκδόσεις AWD σε συνδυασμό με αυτόματο σύστημα μετάδοσης.

To συμπαγές Transit Courier

Με στόχο τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας για τις μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις, το νέο Transit Courier έχει επανασχεδιαστεί πλήρως με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός μεγαλύτερου και πιο ευέλικτου χώρου φόρτωσης με 25% περισσότερη χωρητικότητα (έως και 2,91 m3), δυνατότητα μεταφοράς δύο ευρωπαλετών και αυξημένο ωφέλιμο φορτίο έως 735 κιλά. Το συμπαγές LCV εκτός από 2 γνωστούς κινητήρες εσωτερικής καύσης, εισάγει μια αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, με ηλεκτροκινητήρα 100kW, ροπή 290Nm και δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC 100kW.

Ford Transit Courier

To ανθεκτικό Transit Connect

Το Transit Connect έχει σχεδιαστεί ούτως ώστε να εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων. Η νέα σχεδίαση του χώρου φόρτωσης της έκδοσης panel van προσφέρει αυξημένη χωρητικότητα 3,1 m3 ή 3,7 m3, ανάλογα με την επιλογή του μήκους του μεταξονίου. Το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο είναι 820 κιλά, ενώ η ανταγωνιστική ικανότητα ρυμούλκησης των 1.500 κιλών επιτρέπει στους πελάτες να ρυμουλκούν μία μεγάλη ποικιλία εξοπλισμού που υποστηρίζει τις επιχειρήσεις τους.

Στην κορυφή της ολοκαίνουργιας σειράς κινητήριων συνόλων του Transit Connect βρίσκεται ένα Plug–In Hybrid σύστημα κίνησης, το οποίο συνδυάζει έναν κινητήρα βενζίνης 1.5L EcoBoost με μπαταρία υψηλής τάσης με χωρητικότητα 19,6kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα που αποδίδουν συνδυαστικά 150PS και 350Nm ροπής – το σύστημα κίνησης υποστηρίζεται από ένα 6-τάχυτο, αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο του μοντέλου είναι 770 κιλά και το μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου 1.400 κιλά. Η γκάμα του Transit Courier περιλαμβάνει επίσης εκδόσεις ντίζελ 2.0L, με απόδοση 102PS ή 122PS.

Ford Transit Connect

To πολυτάλαντο Transit

Το ανανεωμένο Transit είναι τώρα ακόμα πιο ανθεκτικό, πιο συνδεδεμένο και πιο ικανό από ποτέ, προσφέροντας στους πελάτες του μια ποικιλία εκδόσεων και παραλλαγών που είναι σε θέση να εξασφαλίσουν μέγιστο χώρο φόρτωσης έως και 15,1 m3, μέγιστο ωφέλιμο φορτίο έως και 2.200 κιλά και μέγιστο μήκος φορτίου έως 4.256 mm. Σχεδιασμένο για ευελιξία και μέγιστη αποδοτικότητα, το Transit διατίθεται με μια επιλογή κινητήρων ντίζελ της οικογένειας EcoBlue ή με αμιγώς ηλεκτρικά συστήματα μετάδοσης κίνησης. Ο πετρελαιοκινητήρας 2.0L προσφέρεται με ιπποδύναμη 130PS και 165PS, με μέγιστη ροπή 360Nm και 390Nm και επιλογή κίνησης στους εμπρός (FWD), στους πίσω (RWD) ή και στους τέσσερις τροχούς (AWD), Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση E-Transit διακρίνεται για την κορυφαία της αυτονομία που φτάνει έως και τα 402 km με μια φόρτιση. Το νέο E-Transit προσφέρεται με μπαταρίες ωφέλιμης χωρητικότητας 67 kWh (Standard Range) ή 89kWh (Extended Range), αμφότερες με κίνηση στους πίσω τροχούς και απόδοση ηλεκτροκινητήρα 184PS ή 269PS.

Πηγή: skai.gr

