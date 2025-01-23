Η Volkswagen VOWG_p.DE είπε στους επενδυτές την Τετάρτη ότι ο στόχος της για περιθώριο κέρδους 6% για τη μάρκα επιβατικών αυτοκινήτων VW είναι πλέον πιο ρεαλιστικός μεσοπρόθεσμα, σύμφωνα με σημείωμα της Bernstein Research. Η αυτοκινητοβιομηχανία είχε προηγουμένως στόχο να πετύχει περιθώριο κέρδους 6,5% έως το 2026.

Αντιμετωπίζοντας μια συμφωνία μείωσης του κόστους που επετεύχθη με τα συνδικάτα τον περασμένο μήνα, η οποία περιλάμβανε μια υπόσχεση για συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού κατά 35.000 έως το 2030 χωρίς αναγκαστικές απολύσεις, τα στελέχη είπαν στους επενδυτές ότι στόχευαν η μείωση 24.000 θέσεων εργασίας να επιτευχθεί με φυσική φθορά και πρόωρη συνταξιοδότηση.

Το κάλεσμα της αυτοκινητοβιομηχανίας ήταν «ελαφρώς πιο αισιόδοξο» από αυτό της Porsche P911_p.DE την Τρίτη το απόγευμα, είπαν οι αναλυτές, όπου τα στελέχη προειδοποίησαν ότι το 2025 θα ήταν μια χρονιά με προκλήσεις.

Η Volkswagen είπε ότι το βιβλίο παραγγελιών της στη Δυτική Ευρώπη ήταν ελαφρώς μεγαλύτερο από ό,τι πριν από την πανδημία σε περίπου 850.000 αυτοκίνητα, ανέφερε το σημείωμα Bernstein.

Αναμένεται να πληρώσει περίπου 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ (1,56 δισεκατομμύρια δολάρια) για μη συμμόρφωση με τους στόχους της ΕΕ για τις εκπομπές, σύμφωνα με το σημείωμα.

($1 = 0,9608 ευρώ)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.