Το νέο Ford Capri με 31.720€ ή με μηνιαίο μίσθωμα 441€, επιτόκιο 0,9% και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση

Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Ford Capri είναι ένα μοντέλο που φέρνει στο σήμερα ένα εμβληματικό cult classic όνομα της αμερικάνικης εταιρείας, επαναπροσδιορίζοντας το μέλλον της με τις ικανότητες και τον πλήρως ανατρεπτικό του χαρακτήρα.

Με εκλεπτυσμένη coupe SUV σχεδίαση, το νέο Capri είναι ένα προηγμένο EV που μόνο η Ford θα μπορούσε να κατασκευάσει. Με σμιλευμένες εξωτερικές γραμμές για υψηλή αεροδυναμική απόδοση, σε συνδυασμό με μια ασυμβίβαστη σχεδίαση στο μοντέρνο και πλούσια εξοπλισμένο εσωτερικό του, το νέο Ford Capri έρχεται να επαναπροσδιορίσει τους κανόνες του παιχνιδιού προτάσσοντας ταυτόχρονα μοναδικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό, χάρη στις έξυπνες τεχνολογίες επόμενης γενιάς, τους κορυφαίους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, την ασύγκριτη αυτονομία και τις απαράμιλλες επιδόσεις του.

Χάρη στο προηγμένο ηλεκτρικό σύστημα, τις περιορισμένες απαιτήσεις των μονάδων κίνησης σε ηλεκτρική ενέργεια αλλά και την κορυφαία χωρητικότητα της μπαταρίας του, το νέο Ford Capri είναι σε θέσει να διανύσει έως και 627 km χωρίς να απαιτηθεί επαναφόρτιση, γεγονός που καθιστά τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων μια εύκολη υπόθεση για όλους τους οδηγούς. Παράλληλα, η μπαταρία του νέου Ford Capri μπορεί να φορτιστεί σε ταχυφορτιστή DC υψηλής ισχύος από 10-80% σε μόλις 26 λεπτά.

Την ίδια στιγμή, το πολυτελές εσωτερικό του ξεχωρίζει για την μινιμαλιστική του σχεδίαση, με τα ποιοτικά υλικά και τις κορυφαίες τεχνολογίες στον τομέα της συνδεσιμότητας να δίνουν από την πρώτη στιγμή το στίγμα τους. Τα μονοκόμματα εμπρός καθίσματα και η προηγμένη ρυθμιζόμενη οθόνη αφής SYNC Move των 14,6 ιντσών που μπορεί να μετακινείται ομαλά προς τα πάνω, αλλά και προς τα κάτω, εξασφαλίζουν ένα ιδανικό περιβάλλον για όλους τους επιβάτες που επιπλέον διαθέτει κορυφαίους χώρους, αλλά και έξυπνες λύσεις αποθήκευσης όπως το MegaConsole χωρητικότητας 17 λίτρων ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα και ο «κρυφός» αποθηκευτικός χώρος My Private Locker.

Το νέο Ford Capri είναι το ιδανικό αυτοκίνητο και για τους λάτρεις των οικογενειακών αποδράσεων, προσφέροντας έναν από τους μεγαλύτερους χώρους αποσκευών της κατηγορίας με χωρητικότητα που φτάνει έως και τα 572 λίτρα, τιμή που μπορεί να ανέλθει έως και τα 1.510 λίτρα με τα καθίσματα της δεύτερης σειράς αναδιπλωμένα. Εξαιρετική πρακτικότητα προσφέρει και το διαιρούμενο δάπεδο του χώρου αποσκευών, το οποίο έχει πολλές θέσεις, δίνοντας στους πελάτες τη δυνατότητα να δημιουργούν κρυφό χώρο αποθήκευσης όταν το δάπεδο βρίσκεται στην υπερυψωμένη θέση. Οι θέσεις του δαπέδου επιτρέπουν την μεγιστοποίηση του όγκου ή τη διαμόρφωση μιας επίπεδης επιφάνειας για φόρτωση ή διαχωρισμό του χώρου φόρτωσης.

Το μοναδικό Ford Capri μπορεί τώρα να γίνει δικό σας με 31.720€ ή εναλλακτικά με μηνιαίο μίσθωμα 441€ μέσω του προγράμματος λειτουργικής μίσθωσης Ford Lease. Επίσης, όλες οι εκδόσεις του Ford Capri υποστηρίζονται ιδανικά από τα πλέον προνομιακά χρηματοδοτικά προγράμματα που φέρουν την υπογραφή Ford Finance, τα οποία προσφέρουν επιτόκιο 0,9%, ενώ ταυτόχρονα η Ford παρέχει 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect για πολλά ξέγνοιαστα χιλιόμετρα και ακόμα πιο υψηλή αξία σε περίπτωση μεταπώλησης του οχήματος.

Επισκεφτείτε τώρα τον Επίσημο Έμπορο Ford της αρεσκείας και αποκτήστε σε μοναδικές τιμές και με τους πλέον ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις το νέο Ford Capri.

Δείτε περισσότερα για το νέο Ford Capri εδώ.

Διαμορφώστε το δικό σας Ford Capri εδώ.

Κλείστε το δικό σας test drive εδώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.