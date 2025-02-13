Ανοιχτή Συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2025: Οι κρίσιμες αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή μας

Την Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025, στις 12:00 μ.μ., πραγματοποιείται η 6η ανοιχτή συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2025 και τα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την ερευνητική ομάδα «Διαφάνεια του Προϋπολογισμού», στο πλαίσιο του έργου «Προϋπολογισμός των Πολιτών 2025», καθώς και από το Ινστιτούτο Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών (ΙΔΟΜ).

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, στο Κεντρικό Κατάστημα (Ελ. Βενιζέλου 21, 2ος όροφος, Αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων).

Την ερευνητική ομάδα απαρτίζουν οι Χριστίνα Αθανασιάδου, Μαρία Βαλλιάνου, Πωλίνα Βέντζιου, Χρυσούλα Δάλλα, Ειρήνη Καπνισάκη, Αγγελική Μαυρομμάτη και Σωτήρης Ράιδος. Επιστημονική υπεύθυνη της ομάδας είναι η Κατερίνα Σαββαϊδου και Πρόεδρος του ΙΔΟΜ ο Τάσος Αβραντίνης.

Τη φετινή εκδήλωση θα χαιρετήσει ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωστής Χατζηδάκης.

O Κρατικός Προϋπολογισμός αποτελεί το βασικό εργαλείο υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής. Ωστόσο, η κατανόησή του είναι απαιτητική – ακόμη και για ειδικούς των δημόσιων οικονομικών – λόγω της τεχνικής του φύσης και της πολυπλοκότητάς του.

Ο Προϋπολογισμός των Πολιτών (Citizens’ Budget) είναι ένα σύγχρονο εργαλείο που απλοποιεί την παρουσίαση του Κρατικού Προϋπολογισμού, είτε στη φάση του σχεδίου είτε μετά την ψήφισή του. Στόχος του είναι να καταστήσει κατανοητές στο ευρύ κοινό τις επιλογές της κυβέρνησης για τα δημόσια έσοδα και τη διάθεση των δαπανών. Μέσω του Προϋπολογισμού των Πολιτών, ενισχύεται η διαφάνεια και ο δημόσιος διάλογος σχετικά με τις δημοσιονομικές προτεραιότητες.

Σκανάροντας το QR μπορείτε να δείτε τον Προϋπολογισμό Πολιτών 2025.

Από το 2019 έως το 2024, ο Προϋπολογισμός των Πολιτών έχει λάβει θερμή ανταπόκριση από πολίτες και θεσμικούς φορείς και πρόσωπα, συμβάλλοντας στην κατανόηση σημαντικών δημοσιονομικών εννοιών και διαδικασιών.

Συμμετέχοντες επιστημονικοί φορείς στην εκδήλωση είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η Έδρα Jean Monnet EU Tax Policy & Administration, το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, η Ελληνική Εταιρεία Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών, και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών.

Για την είσοδο του κοινού στην εκδήλωση απαιτείται προκράτηση θέσης και επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας. Μάθετε περισσότερα στο www.idom.gr



