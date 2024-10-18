Κάθε χρόνο ένας στους τέσσερις φορολογουμένους - κυρίως όσοι προχωρούν στην αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου (π.χ. ακινήτου ή αυτοκινήτου) ή αποκτούν κάποιο ακίνητο με γονική παροχή ή κληρονομιά - εγκλωβίζεται στην παγίδα των τεκμηρίων και φορολογείται για μεγαλύτερα από τα πραγματικά του εισοδήματα.

Οι φορολογούμενοι που αποκτούν ακίνητο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και προνοητικοί καθώς με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης τα τεκμήρια καραδοκούν.

Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι που επιτρέπουν στον φορολογούμενο να παρακάμψει τα τεκμήρια και να φορολογηθεί για το πραγματικό του εισόδημα.

Ενα από τα όπλα που εξουδετερώνουν τα τεκμήρια, σύμφωνα με ΤΑ ΝΕΑ, είναι η γονική παροχή ή δωρεά χρημάτων.

Οι χρηματικές γονικές παροχές είναι αφορολόγητες έως τα 800.000 ευρώ, αλλά - για να μπορέσουν οι φορολογούμενοι να καλύψουν τεκμήρια - θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσα στο ίδιο έτος απόκτησης του ακινήτου, ή άλλου περιουσιακού στοιχείου.

Στην περίπτωση αυτή, η δήλωση για τη χρηματική γονική παροχή θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Οι δηλώσεις γονικών παροχών υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας myProperty, ενώ η ΑΑΔΕ, για να διευκολύνει τους φορολογουμένους που δωρίζουν χρήματα στα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους, τους απαλλάσσει από την υποχρέωση να επισυνάπτουν με την ηλεκτρονική δήλωση τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τραπεζική συναλλαγή.

Η συναλλαγή θα ελέγχεται σε επόμενη φάση από την ΑΑΔΕ με βάση τα στοιχεία που αποστέλλουν οι τράπεζες, ενώ σε περίπτωση που η τράπεζα δεν επιβεβαιώσει τη συναλλαγή και ο φορολογούμενος δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η Εφορία προχωρά στην επιβολή φόρου χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αφορολόγητο ποσό.

Αυτό σημαίνει ότι επιβάλλεται φόρος από το πρώτο ευρώ της χρηματικής γονικής παροχής ή δωρεάς με συντελεστή 10% ή 20% ή 40% (ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας).

Πηγή: skai.gr

