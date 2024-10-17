«Στόχος μας είναι να αποτελούμε πυλώνα σταθερότητας για την ελληνική οικονομία, να τροφοδοτούμε την ανάπτυξη και να στηρίζουμε την καινοτομία», ανέφερε, μιλώντας στο Sustainability for Economy and People, ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου επισημαίνοντας πως ζούμε σε μια δύσκολη εποχή με αβεβαιότητα για το μέλλον καθώς ξ κλιματική αλλαγή «ή καλύτερα η κλιματική κρίση είναι εδώ».

Τόνισε δε πως το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων της τράπεζας διαμορφώνεται κοντά στα €32δισ., διατηρώντας την πρώτη θέση σε δάνεια στην ελληνική αγορά με μερίδιο αγοράς 25% και στόχος είναι το 2027 «να έχουμε προσεγγίσει τα €40 δισ., με περισσότερα από €5-6 δισ. από αυτά προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση.»

Αναλυτικά η ομιλία

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα



Με ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην αποψινή εκδήλωση.

Η παρουσία σας εδώ αποτελεί απόδειξη της κοινής δέσμευσης για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Σκοπός μας είναι να ανταλλάξουμε σκέψεις και εμπειρίες που θα μας βοηθήσουν στην πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη για την οικονομία και τους ανθρώπους.

Ζούμε σε μια δύσκολη εποχή με αβεβαιότητα για το μέλλον.

Η κλιματική αλλαγή, ή καλύτερα η «κλιματική κρίση» είναι εδώ. Βλέπουμε τις επιπτώσεις της στις πυρκαγιές, την ξηρασία και τις πλημμύρες, ενώ αυτές οι συνέπειες έχουν ενταθεί περαιτέρω με τα γεωπολιτικά γεγονότα στη γειτονιά μας.

Οι μεγάλες τράπεζες, όπως η Πειραιώς, έχουν έναν κρίσιμο ρόλο να διαδραματίσουν για την υποστήριξη των πελατών τους, βοηθώντας τους να αναπτύξουν ανθεκτικότητα και να προχωρήσουν δυναμικά στη μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία.

Η Πειραιώς έχει μακρόχρονη ιστορία στην υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, με άξονα τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής των Ηνωμένων Εθνών, που η ίδια συν-διαμόρφωσε με μικρή ομάδα τραπεζών-μελών του UNEP FI το 2019.

Στόχος μας είναι να αποτελούμε πυλώνα σταθερότητας για την ελληνική οικονομία, να τροφοδοτούμε την ανάπτυξη και να στηρίζουμε την καινοτομία.

Το αποτύπωμά μας επιδιώκουμε να είναι θετικό και διαρκές, με οφέλη για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας, τους μετόχους μας και την κοινωνία συνολικά, σε πλήρη αντιστοιχία με το όραμα και τις αξίες μας.

Η Πειραιώς σήμερα κατέχει ηγετική θέση και μερίδιο αγοράς σε όλο το φάσμα των τραπεζικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, με ευρεία πελατειακή βάση άνω των 6 εκατομμυρίων πελατών, περίπου το 60% του πληθυσμού της χώρας μας.

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων μας διαμορφώνεται κοντά στα €32δισ., διατηρώντας την πρώτη θέση σε δάνεια στην ελληνική αγορά με μερίδιο αγοράς 25%.

Στόχος μας είναι το 2027 να έχουμε προσεγγίσει τα €40 δισ., με περισσότερα από €5-6 δισ. από αυτά προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση.

Χρηματοδοτούμε μεγάλα έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη, τόσο από την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας RRF, όσο και του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), που παρουσιάστηκε στις 11 Οκτωβρίου 2024, αποτελεί τον οδικό χάρτη της χώρας μας για την επίτευξη συγκεκριμένων ενεργειακών και κλιματικών στόχων, με ορόσημο το έτος 2030 και τελικό στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας το 2050.

Το αναθεωρημένο ΕΣΕΚ θέτει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου κατά 59% έως το 2030 σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές του 1990.

Σήμερα, ωστόσο, θέλω να φέρω 4 παραδείγματα για το πώς έμπρακτα στηρίζουμε τη βιωσιμότητα κα την καινοτομία στην Πειραιώς, εκτός του πεδίου των μεγάλων υποδομών.

Πρώτο παράδειγμα, η συνεργασία μεταξύ της Πειραιώς και της CFP Green Buildings.

Η Πειραιώς έχοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της και δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών των πελατών της, προχωρά σε στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία CFP Green Buildings, ενός καινοτόμου πάροχου λογισμικού που στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των ακινήτων, με πανευρωπαϊκά credentials σε μεγάλες πολυεθνικές τράπεζες.

Η συνεργασία θα συμβάλει στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης νέας υπηρεσίας της Τράπεζας, η οποία θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη εξειδικευμένου εργαλείου που διευκολύνει την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης των ακινήτων και προτείνει μέτρα για τη βελτιστοποίηση της, με μετρήσιμο οικονομικό όφελος , καθώς επίσης και στην παροχή σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση των εργασιών ανακαίνισης μέσω ενός δικτύου αποκλειστικών συνεργατών.

Μέσω της υπηρεσίας, η οποία θα παρέχεται από το e-banking της Πειραιώς ή με μια επίσκεψη σε κατάστημα, οι πελάτες της Τράπεζας που επιθυμούν να αναβαθμίσουν ενεργειακά το ακίνητο τους, θα λαμβάνουν εξατομικευμένη διάγνωση, προτάσεις και λύσεις για τη βιώσιμη ανακαίνιση των ακινήτων τους, καθώς και εξειδικευμένα προϊόντα με προνομιακούς όρους από τις αρχές του 2025.

Η Πειραιώς υποστηρίζοντας, σε πρώτο στάδιο, 150.000 υφιστάμενους πελάτες μέσω της χρηματοδότησης των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης, προάγει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και συντελεί έμπρακτα στην επίτευξη των επιδιώξεων που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2030 και το 2050.

Δεύτερο παράδειγμα. Η ενίσχυση της θερμοκηπιακής γεωργίας.

Η επιστημονική κοινότητα προβλέπει ότι η κλιματική αλλαγή θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στη γεωργική παραγωγή σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Για το συγκεκριμένο θέμα, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε αμέσως μετά περισσότερα.

Όμως, αποδεδειγμένες πρακτικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή μπορούν να μειώσουν τις αρνητικές αυτές επιπτώσεις στη γεωργία και την κτηνοτροφία.

Η Πειραιώς, με το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά στον τομέα αυτό, έχει αναπτύξει συγκεκριμένες στρατηγικές για να υποστηρίξει τους πελάτες της στον αγροδιατροφικό τομέα.

Δείχνει έμπρακτη υποστήριξη με ενημέρωση και εκπαίδευση στα θέματα κλιματικής κρίσης, καθώς και προσφορά εξειδικευμένων λύσεων, με την ενίσχυση της γεωργίας ακριβείας, τη διαχείριση νερού, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την οργανική γεωργία.

Πρόσφατα δημιουργήσαμε το κέντρο αριστείας αγροδιατροφής με εξειδικευμένη ομάδα για την ανάλυση, την παρακολούθηση του αγροδιατροφικού τομέα, και την προσφορά καινοτόμων λύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώσαμε πρόσφατα τη νέα πρωτοβουλία για την υποστήριξη των επενδύσεων εκσυγχρονισμού και εγκατάστασης νέων θερμοκηπίων, προσφέροντας εξειδικευμένη σειρά συμβουλευτικών και χρηματοδοτικών λύσεων.

Με τα σύγχρονα θερμοκήπια αυξάνεται η παραγωγή ανά εκτάριο, εξοικονομείται νερό και ενέργεια, αποφεύγονται τα βλαβερά αγροχημικά, προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον και η βιοποικιλότητα.

Φιλοδοξία μας είναι να πολλαπλασιάσουμε αυτές τις μονάδες και σε ορίζοντα πενταετίας να διπλασιάσουμε το σύνολο των στρεμμάτων θερμοκηπίων σε όλη την Ελλάδα που σήμερα εκτιμάται στα 48.000 στρέμματα.

Τρίτο παράδειγμα. Η στήριξη σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές και πλημμύρες.

Ενδεικτικά μόνο αναφέρω τα παρακάτω.

Εκπονήσαμε μελέτη και υλοποιήσαμε αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στην Πάρνηθα σε μια έκταση 9.000 στρεμμάτων, προϋπολογισμού άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία ολοκληρώσαμε σε χρόνο ρεκόρ 3,5 μηνών, χρησιμοποιώντας δασικούς συνεταιρισμούς. Τον ερχόμενα μήνα συνεχίζουμε με το Πεντελικό όρος επίσης υλοποιώντας αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα δίπλα στον αστικό ιστό της Αττικής σε μια έκταση 9.000 στρεμμάτων και συναφούς προϋπολογισμού.

Συμμετείχαμε στον διατραπεζικό λογαριασμό για την Θεσσαλία με συνεισφορά 12,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στο πλαίσιο της συνεισφοράς μας, πέρυσι ολοκληρώθηκε μελέτη της εξειδικευμένης ολλανδικής εταιρείας ΗVA για την περιοχή της Θεσσαλίας και φέτος ξεκίνησε μελέτη και το έργο της διασύνδεσης Γυρτώνης-Κάρλας. Έργο σημαντικό για την διαχείριση των υδάτων της περιοχής.

Τρέξαμε πρόγραμμα υποστήριξης μαθητών στις πληγείσες περιοχές του Έβρου και της Θεσσαλίας. Ενισχύσαμε τους μελισσοκόμους στον Έβρο με τροφές και εξοπλισμό και φέτος μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του Γεωπονικού πανεπιστημίου θα προχωρήσουμε σε φύτευση προκειμένου να έχουν μόνιμη τροφή οι μέλισσες.

Τέταρτο παράδειγμα. MBA in Sustainability με τη στήριξη της Πειραιώς.

Για να επιτύχουμε τους στόχους αειφορίας που έχουμε θέσει, ενισχύoυμε τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε για τη στήριξη των νέων να εισέλθουν με αξιώσεις στην αγορά εργασίας, επενδύοντας στην εξειδικευμένη εκπαίδευση ως βασικό παράγοντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μαζί με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς δημιουργήσαμε το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με ειδίκευση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, "MBA in Sustainability powered by Piraeus", το οποίο θα προσφέρεται σε αριστούχους φοιτητές, χωρίς δίδακτρα ή τέλη φοίτησηςμ από τη φετινή χρονιά.

Κυρίες και κύριοι, στην Πειραιώς, δεσμευόμαστε να λειτουργούμε με υπευθυνότητα, να κοιτάμε μπροστά και να δημιουργούμε αξία για τους πελάτες και την κοινωνία.

Η στρατηγική μας θέτει μετρήσιμους στόχους για:

• τον βιώσιμο δανεισμό της οικονομίας

• τη διαχείριση της έκθεσής μας σε ευαίσθητους περιβαλλοντικά κλάδους

• την ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων των πελατών μας

• την έγκαιρη προετοιμασία των πελατών για την ενεργειακή μετάβαση

• την ουδέτερη ανθρακικά λειτουργία μας

• τη βέλτιστη κλιματική διακυβέρνηση

• τις σχετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις ως ευκαιρίες για να συμβάλουμε σε μια πιο εύρωστη οικονομία, καθώς και σε μια ισότιμη και συμπεριληπτική κοινωνία.

Έχουμε κάνει πολλά και σχεδιάζουμε ακόμη περισσότερα.

Eπιδιώκουμε να ανταποκρινόμαστε στις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων, των επιχειρήσεων, της πραγματικής οικονομίας.

Σας ευχαριστώ πολύ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.