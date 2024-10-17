Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ επιβεβαιώνουν τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας, σχολίασε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ για την ανάπτυξη πέρυσι, αλλά και τις αναθεωρήσεις των προηγούμενων ετών.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρονται τα εξής:

Εκτίμηση για αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,3% για το 2023 αντί για 2% και αύξηση των επενδύσεων κατά 6,6% αντί για αρχική εκτίμηση 4%, περιλαμβάνουν τα αναθεωρημένα στοιχεία των ετών 1995- 2022 που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο της 2ης εκτίμησης των Ετήσιων Εθνικών Λογαριασμών του 2023. Οι αλλαγές στην μεθοδολογία της ΕΛΣΤΑΤ περιλαμβάνουν τις συνηθισμένες αναθεωρήσεις που γίνονται αυτή την περίοδο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κάποια σημαντικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τα αναθεωρημένα στοιχεία:

1. Η πραγματική μεγέθυνση ΑΕΠ για το 2023 αναθεωρείται στο 2,3% από 2%. Το ονομαστικό ΑΕΠ αναθεωρείται σωρευτικά 5 δισ. ευρώ πάνω, στα 225,2 δισ. ευρώ το 2023 από 220,3 δισ. ευρώ προηγουμένως.

2. Οι επενδύσεις αυξήθηκαν με ρυθμό 6,6% το 2023 έναντι 4% πριν την αναθεώρηση. Σημειώνεται ότι αυτά τα στοιχεία είναι πολύ κοντά στις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού του 2023 για πραγματική ανάπτυξη 2,4% και ρυθμού αύξησης επενδύσεων 7,1%.

3. Οι επενδύσεις ειδικά την περίοδο 2019 - 2023 αυξήθηκαν σε σταθερές τιμές κατά 53,4%, έναντι 41,4% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση. Σε τρέχουσες τιμές το 2023 ανέρχονταν σε 34,2 δισ. ευρώ έναντι 30,6 δισ. ευρώ που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση, κατά 3,6 δισ. ευρώ υψηλότερες. Η αύξηση των επενδύσεων είναι ούτως ή άλλως η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

4. Σωρευτικά είχαμε 6,8% ανάπτυξη του πραγματικού ΑΕΠ 2019 - 2023, έναντι 5,8% προηγουμένως. Σημειώνεται ότι η ευρωζώνη είχε ανάπτυξη του πραγματικού ΑΕΠ 3,5% το ίδιο διάστημα, δηλαδή λιγότερο από το μισό της Ελλάδας, και η ΕΕ-27 είχε ρυθμό 4%.

5. Αναθεωρήθηκε προς τα πάνω η ανάπτυξη για κάθε ένα από τα έτη 2019- 2023 με μέσο ρυθμό ανάπτυξης 2%, έναντι 1,7% προηγουμένως.

6. Αναθεωρήθηκε προς τα πάνω η ανάπτυξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ για το διάστημα 2022- 2023 στο 2,8% από 2,5%, η δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ΕΕ-27. Η σωρευτική ανάπτυξη του κατά κεφαλήν πραγματικού ΑΕΠ αναθεωρήθηκε προς τα πάνω στο 8,7%, από 7,8% για το διάστημα 2019- 2023.

7. Εξαιτίας της αναθεώρησης, εκτιμάται ότι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ βελτιώνεται κατά περίπου 3,5 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό συνεπάγεται ότι, σε συνδυασμό με την αποπληρωμή των δανείων του GLF ύψους 7,9 δισ. ευρώ, απορροφάται σχεδόν στο σύνολό της η επίδραση από τυχόν αναδρομική συμπερίληψη των τόκων του EFSF στο λόγο χρέους προς ΑΕΠ.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Η ανοδική αναθεώρηση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ έρχεται να ενισχύσει την εικόνα μιας οικονομίας σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης, με ρυθμούς μεγέθυνσης που βρίσκονται σταθερά ανάμεσα στους υψηλότερους της Ευρώπης. Δεν ισχυρίζεται, φυσικά, κανείς ότι η χώρα μας έγινε ξαφνικά οικονομική υπερδύναμη. Όμως τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία κάνει βήματα μπροστά, με ώθηση από τη σημαντική αύξηση επενδύσεων, η οποία σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία ανήλθε στο 6,6% για το 2023. Οι επιδόσεις αυτές είναι σίγουρα θετικές, όμως δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση λόγο να επαναπαυτούμε. Οφείλουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτή την πρόοδο και να προχωρήσουμε μπροστά με μεταρρυθμίσεις που έχουν στόχο μια σύγχρονη και δίκαιη οικονομία με ενίσχυση των εισοδημάτων, στήριξη της επιχειρηματικότητας και περισσότερες ευκαιρίες για όλους».

