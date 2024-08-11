Τεκμαρτό: Έρχονται αλλαγές για τους ελεύθερους επαγγελματίες - Τα επικρατέστερα σενάρια

Η αντίστροφη μέτρηση για το «lifting» με οριακές διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών έχει ξεκινήσει. Όπως έχει δεσμευτεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και όπως έχει προαναγγείλει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, θα ξεκινήσει η σχετική διαδικασία. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, το θέμα θα έχει λήξει πριν το τέλος του έτους.

Αυτό γίνεται ώστε η ΑΑΔΕ να προετοιμάσει εγκαίρως τα συστήματά της για να υποδεχθεί, ενσωματώνοντας τις όποιες αλλαγές, τις φορολογικές δηλώσεις του 2025. Στο Υπουργείο Οικονομικών υπάρχει έκδηλη ικανοποίηση από το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων, καθώς τα φορολογικά έσοδα από τους ελεύθερους επαγγελματίες, εξαιτίας του νέου τρόπου φορολόγησης με τεκμαρτό τρόπο, εμφανίζονται αυξημένα στο ύψος που είχε προβλεφθεί.

Τα σενάρια για τις αλλαγές

Το κλείσιμο της αυλαίας των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων άνοιξε το δρόμο για διορθώσεις στο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων. Ήδη, τα πρώτα σενάρια έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αν και από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν υπάρχει καμία επίσημη, αλλά ούτε και ανεπίσημη τοποθέτηση.

Υπάρχει ενδεχόμενο από το βήμα της ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να δώσει το στίγμα των αλλαγών και των βελτιώσεων, έτσι ώστε να αποκατασταθούν πιθανές αδικίες, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει στο παρελθόν.

Με βάση τα υπάρχοντα σενάρια, δεν πρόκειται να αλλάξει ο βασικός κορμός του τεκμαρτού συστήματος υπολογισμού του ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος για 735.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Οι ενδεχόμενες παρεμβάσεις - αλλαγές θα αφορούν:

Το κριτήριο του τζίρου, με βάση το οποίο προσαυξάνεται το τεκμαρτό εισόδημα Το κριτήριο του κόστους μισθοδοσίας, το οποίο, ειδικά στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό με πολλά έτη απασχόλησης, προσαυξάνει σημαντικά το τεκμαρτό εισόδημα. Το ενδεχόμενο συνυπολογισμού του οικογενειακού εισοδήματος. Βελτιώσεις στη διαδικασία αμφισβήτησης του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος. «Κούρεμα» της επιβάρυνσης που θα προκληθεί λόγω της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισμού του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος. Να σημειωθεί ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού από 780 στα 830 ευρώ ανεβάζει το ελάχιστο τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα από 10.920 ευρώ το 2023 σε 11.620 ευρώ το 2024.

Όπως έχει αναφέρει πρόσφατα ο υφυπουργός Οικονομικών, Χρίστος Δήμας, οι αλλαγές θα νομοθετηθούν πριν το τέλος του έτους ώστε να υπάρξει επαρκής χρόνος για την ΑΑΔΕ να προσαρμόσει τα συστήματά της στα νέα δεδομένα, για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του επόμενου έτους. Το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπει έναρξη της περιόδου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων από την 1η Μαρτίου 2025, με «κλειδωμένο» χρονοδιάγραμμα χωρίς παρατάσεις έως τις 30 Ιουνίου κάθε χρόνο.

Τι δείχνουν τα στοιχεία της εκκαθάρισης

Εφέτος, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, έχουν υποβληθεί 6.557.163 φορολογικές δηλώσεις, με τον επιπλέον φόρο που καλούνται να καταβάλουν να ανέρχεται σε 4,6 δισ. ευρώ, από 3,8 δισ. ευρώ πέρυσι. Από την εκκαθάριση των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί, προκύπτει ότι το 35% των δηλώσεων είναι χρεωστικές, με τους φορολογούμενους να πληρώνουν επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα του 2023, που αγγίζει τα 2.000 ευρώ κατά μέσο όρο.

Πέρυσι, το 47% των ελεύθερων επαγγελματιών πλήρωνε φόρο έως 1.000 ευρώ και το 27% από 1.000 έως 3.000 ευρώ. Εφέτος, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το 17% θα πληρώσει έως 1.000 ευρώ, ενώ το 54% θα πληρώσει από 1.000 έως 3.000 ευρώ.

