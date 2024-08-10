Ενημέρωση για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο μεταβίβασης απαιτήσεων

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

Τράπεζα PROBANK Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

FBB – Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

PROTON Τράπεζα Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα Συν.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου Συν.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας Συν.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας Συν.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας Συν.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου Συν.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου - Λήμνου Συν.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

Ανακοινώνει ότι έχει συμφωνήσει να προβεί στις παρακάτω μεταβιβάσεις απαιτήσεων:

1. Στη μεταβίβαση απαιτήσεων μη εξυπηρετούμενων και εξυπηρετούμενων δανείων (επιχειρηματικών και λιανικής τραπεζικής) ως επί το πλείστον ανεξασφάλιστων ή με χαμηλή εξασφάλιση (Χαρτοφυλάκιο Alphabet Ανεξασφάλιστων ή Χαμηλής Εξασφάλισης Δανείων), που είχαν χορηγήσει τα παραπάνω Πιστωτικά Ιδρύματα ΥΕΕ (στο εξής οι «Απαιτήσεις Χαρτοφυλακίου Alphabet Ανεξασφάλιστων ή Χαμηλής Εξασφάλισης Δανείων»), σύμφωνα με τον Ν. 5072/2023, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2024.

Οι Απαιτήσεις Χαρτοφυλακίου Alphabet Ανεξασφάλιστων ή Χαμηλής Εξασφάλισης Δανείων θα μεταβιβαστούν στην εταιρεία με την επωνυμία EUCLID FINANCIAL INVESTOR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, η οποία εδρεύει στην Ιρλανδία με αριθμό καταχώρησης στο μητρώο εταιριών 763761 και αποτελεί αγοραστή πιστώσεων κατά τις διατάξεις του Ν. 5072/2023.

2. Στη μεταβίβαση απαιτήσεων μη εξυπηρετούμενων και εξυπηρετούμενων κυρίως στεγαστικών δανείων, εξασφαλισμένων ως επί το πλείστον με εξασφαλίσεις επί ακινήτων (Χαρτοφυλάκιο Alphabet Εξασφαλισμένων Δανείων Λιανικής) που είχαν χορηγήσει τα παραπάνω Πιστωτικά Ιδρύματα ΥΕΕ (στο εξής οι «Απαιτήσεις Χαρτοφυλακίου Alphabet Εξασφαλισμένων Δανείων Λιανικής»), σύμφωνα με τον N. 3156/2003, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2025.

Οι Απαιτήσεις Χαρτοφυλακίου Alphabet Εξασφαλισμένων Δανείων Λιανικής θα μεταβιβαστούν στην εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία EUDOXUS ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, η οποία εδρεύει στην Ιρλανδία με αριθμό καταχώρησης στο μητρώο εταιριών 767381 και αποτελεί εταιρεία ειδικού σκοπού κατά τις διατάξεις του Ν. 3156/2003.

3. Στη μεταβίβαση απαιτήσεων μη εξυπηρετούμενων και εξυπηρετούμενων κυρίως επιχειρηματικών δανείων, εξασφαλισμένων ως επί το πλείστον με εξασφαλίσεις επί ακινήτων (Χαρτοφυλάκιο Alphabet Εξασφαλισμένων Επιχειρηματικών Δανείων) που είχαν χορηγήσει τα παραπάνω Πιστωτικά Ιδρύματα ΥΕΕ (στο εξής οι «Απαιτήσεις Χαρτοφυλακίου Alphabet Εξασφαλισμένων Επιχειρηματικών Δανείων»), σύμφωνα με τον N. 3156/2003, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2025.

Οι Απαιτήσεις Χαρτοφυλακίου Alphabet Εξασφαλισμένων Επιχειρηματικών Δανείων θα μεταβιβαστούν στην εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία DYSART FINANCE I DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, η οποία εδρεύει στην Ιρλανδία με αριθμό καταχώρησης στο μητρώο εταιριών 764665 και αποτελεί εταιρεία ειδικού σκοπού κατά τις διατάξεις του Ν. 3156/2003.

Οι κατά τα ανωτέρω μεταβιβάσεις των Απαιτήσεων Χαρτοφυλακίου Alphabet Ανεξασφάλιστων ή Χαμηλής Εξασφάλισης Δανείων, Χαρτοφυλακίου Alphabet Εξασφαλισμένων Δανείων Λιανικής και Χαρτοφυλακίου Alphabet Εξασφαλισμένων Επιχειρηματικών Δανείων (στο εξής καλούμενες από κοινού οι «Απαιτήσεις») στις εταιρείες EUCLID FINANCIAL INVESTOR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, EUDOXUS ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY και DYSART FINANCE I DESIGNATED ACTIVITY COMPANY αντίστοιχα (στο εξής αποκαλούμενες από κοινού οι «Αποκτώσες Εταιρείες») δεν επηρεάζουν τη θέση των οφειλετών ή άλλων ενεχομένων προσώπων, ούτε τους όρους αποπληρωμής των σχετικών οφειλών.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω μεταβιβάσεων, τα προσωπικά δεδομένα των οφειλετών και εγγυητών (οι οποίοι λαμβάνουν και προσωποποιημένη ενημέρωση στις διαθέσιμες διευθύνσεις τους), καθώς και αυτά άλλων φυσικών προσώπων, που συνδέονται με τις Απαιτήσεις υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, (π.χ. εγγυητών, παρόχων εξασφαλίσεων, ειδικών ή καθολικών διαδόχων, πληρεξουσίων δικηγόρων, αντικλήτων, τρίτων στα χέρια των οποίων είναι δυνατόν να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων είναι δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού, μελών διοίκησης νομικών προσώπων κλπ.) θα διαβιβαστούν, βάσει του άρθρου 21 και 32 του ν. 5072/2023 όσον αφορά το Χαρτοφυλάκιο Alphabet Ανεξασφάλιστων ή Χαμηλής Εξασφάλισης Δανείων και βάσει του άρθρου 10 παρ. 21 του ν. 3156/2003 όσον αφορά τα Χαρτοφυλάκια Alphabet Εξασφαλισμένων Δανείων Λιανικής και Alphabet Εξασφαλισμένων Επιχειρηματικών Δανείων, από τα Πιστωτικά Ιδρύματα ΥΕΕ, όπως εκπροσωπούνται από τον ειδικό εκκαθαριστή τους, την PQH, στις Αποκτώσες Εταιρείες.

Επιπλέον, προς τον σκοπό της διαχείρισης των Απαιτήσεων στο πλαίσιο της μεταβίβασης τους προς τις Αποκτώσες Εταιρείες, τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα που συνδέονται με αυτές θα διαβιβαστούν και στις εταιρείες - διαχειριστές πιστώσεων οι οποίες θα αναλάβουν την διαχείριση των εν λόγω Απαιτήσεων δυνάμει σχετικής επακόλουθης ανάθεσης από τις Αποκτώσες Εταιρείες, με βάση τις διατάξεις του Ν. 5072/2023 ή/και του ν. 3156/2003, ανά περίπτωση (εφεξής «Διαχειριστές»).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, στην οποία προβαίνουν τα Πιστωτικά Ιδρύματα ΥΕΕ, οι Διαχειριστές και οι Αποκτώσες Εταιρείες, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) για την Προστασία Δεδομένων 679/2016 και την Ελληνική νομοθεσία, όπως και για τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων αυτών ανατρέχοντας στις αντίστοιχες πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων:

της PQH στην ιστοσελίδα της

των Αποκτώσων Εταιρειών

των Διαχειριστών στους οποίους θα ανατεθεί η διαχείριση των Απαιτήσεων.



