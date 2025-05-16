Με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης ο εκσυγχρονισμός του Εθνικού Δικτύου Υποδομών και Έρευνας

Στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εντάσσεται το έργο «Αντικατάσταση και επέκταση του εξοπλισμού των κέντρων δεδομένων του Εθνικού Δικτύου Υποδομών και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)», προϋπολογισμού 67.842.904 ευρώ, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, κατόπιν συνεργασίας με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου.

Σκοπός του έργου είναι η ολοκλήρωση των επενδύσεων για την αναβάθμιση του διαδικτυακού εξοπλισμού της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. σε πάνω από 100 σημεία ανά την επικράτεια για ταχύτητες 100-400 Gbps αντί της 1-10 Gbps, καθώς και η ανανέωση των υπολογιστικών και αποθηκευτικών υποδομών των κέντρων δεδομένων της ΕΔΥΤΕ ΑΕ για προμήθεια 40-60 χιλ. πυρήνων επεξεργαστών και 10-15 PB συνολικού αποθηκευτικού χώρου.

Η ολοκλήρωση των συγκεκριμένων επενδύσεων καθώς και του συνόλου αυτών που έχουν ενταχθεί στο στρατηγικό πρόγραμμα της ΕΔΥΤΕ ΑΕ, αναμένεται ότι θα συμβάλλουν αποφασιστικά στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των δυνατοτήτων της, στην αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα του δικτύου της, αλλά και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και αναγκών του σύγχρονου διεθνούς περιβάλλοντος ψηφιακών υποδομών, με εφαρμογές που σχετίζονται με μια τεράστια βεντάλια πεδίων από τις κυβερνοεπιθέσεις έως τις καθημερινές εργασίες και συναλλαγές.

Σημειώνεται πως φορέας χρηματοδότησης και υπουργείο ευθύνης είναι το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

