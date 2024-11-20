Καθαρά κέρδη 38 εκατ. ευρώ για τους πρώτους 9 μήνες του 2024 ανακοίνωσε σήμερα η tbi bank, 34% υψηλότερα σε ετήσια βάση.

Επιπλέον, η tbi bank διατήρησε την ισχυρή ρευστότητα και την κεφαλαιακή της θέση. Ισχυρές επιδόσεις παρατηρούνται, επίσης, σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της.

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2024, η tbi ενέταξε νέους εμπορικούς συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων νέων κλάδων δραστηριότητας και είναι πλέον παρούσα σε 30.000 σημεία check-out συνεργατών στις κύριες αγορές δραστηριοποίησής της - Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία. Με αυτό το εντυπωσιακό εύρος δραστηριοτήτων, η τράπεζα βοήθησε περισσότερους πελάτες να χρηματοδοτήσουν τις επιθυμητές αγορές τους και συνέβαλε στο να διατηρήσει την ηγετική της θέση και στις τρεις χώρες.

Μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου 2024, η tbi bank διαχειρίστηκε 1,6 εκατ. αιτήσεις δανείων στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, 40% περισσότερες συγκριτικά με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Την περίοδο αυτή, η τράπεζα εκταμίευσε σχεδόν 720.000 δάνεια (39% αύξηση σε ετήσια βάση) ύψους 840 εκατ. ευρώ - 25% περισσότερα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2023. Επιπλέον, το 70% των αιτήσεων για δάνεια έγιναν μέσω ψηφιακών καναλιών αυτοεξυπηρέτησης, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στα πολύ θετικά οικονομικά αποτελέσματα.

Η tbi καταγράφει αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 26% έως το τέλος του Σεπτεμβρίου 2024, φθάνοντας τα 1,70 δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε σε 1,23 δισ. ευρώ στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2024 (αύξηση κατά 26% σε σύγκριση με το γ' τρίμηνο 2023).

Με βάση αυτές τις θετικές επιχειρηματικές επιδόσεις, τα λειτουργικά έσοδα της tbi bank αυξήθηκαν κατά 25% σε 186 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης κατά 34% των καθαρών εσόδων από τόκους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα λειτουργικά κέρδη για τους πρώτους εννέα μήνες του 2024 να φθάσουν τα 130 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των γενικών εξόδων της τράπεζας κατά 22%, σε 87 εκατ. ευρώ, οφείλεται κυρίως στις διαρκείς επενδύσεις σε λύσεις τεχνολογίας και AI για την υποστήριξη της ανάπτυξης νέων προϊόντων σε όλες τις αγορές καθώς και στις επενδύσεις σε νέους τομείς δραστηριότητας.

Επιπλέον, το χαρτοφυλάκιο καταθέσεων της tbi bank έφθασε τα 1,26 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2024 - υπερβαίνοντας την αγορά και σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 26% συγκριτικά με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Ο κύριος κινητήριος μοχλός ήταν το χαρτοφυλάκιο των λιανικών προθεσμιακών καταθέσεων, όπου η αύξηση ήταν ακόμη μεγαλύτερη, κατά 32%, σε ετήσια βάση.

Όπως ανακοινώθηκε, οι διαρκείς προσπάθειες της tbi για τη βελτίωση των ψηφιακών προϊόντων και της καθημερινής τραπεζικής εμπειρίας οδήγησαν σε ένα σημαντικό ορόσημο σε όλες τις αγορές. Πάνω από 250.000 πελάτες χρησιμοποίησαν τις εφαρμογές της tbi bank στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία κάθε μήνα κατά το τελευταίο τρίμηνο, με αποτέλεσμα να καταγραφούν 20 εκατομμύρια συνδέσεις το γ' τρίμηνο του 2024- αριθμός 2,3 φορές μεγαλύτερος συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Στο τέλος του γ' τριμήνου του 2024, η τράπεζα είχε μια ισχυρή και ασφαλή θέση τόσο από πλευράς ρευστότητας όσο και από πλευράς κεφαλαίων - ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) ήταν στο 602% (πολύ πάνω από το ελάχιστο εποπτικό όριο του 100% και τον μέσο όρο 242% του τραπεζικού τομέα). Μετά την απόφαση των μετόχων να κεφαλαιοποιήσουν τα κέρδη του α' εξαμήνου του 2024, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CAR) έφτασε το 23,7%. Η tbi bank βελτιώνει συνεχώς την προσήλωση της στη συνετή διαχείριση του κόστους και την αποτελεσματικότητα της (46,5% συντελεστής κόστους εσόδων), τα οποία συνδυάζονται με την απόδοση του δανειακού χαρτοφυλακίου στο 21,4%, επιτρέποντας στην απόδοση του ενεργητικού (ROA) και στην απόδοση των ιδίων κεφαλαίων να φτάσουν το 3,2% και το 20,7%, αντίστοιχα.

«Η συνεχώς αυξανόμενη βάση πελατών μας στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία αποτελεί πηγή μεγάλης ικανοποίησης και συμβάλλει καθοριστικά στα ισχυρά οικονομικά μας αποτελέσματα», δήλωσε ο Petr Baron, CEO της tbi fs. «Θέλω να ευχαριστήσω τους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη τους, καθώς και την γεμάτη με πάθος και αφοσίωση ομάδα μας, που παραμένει το θεμέλιο της επιτυχίας και της διαρκούς καινοτομίας μας. Με την εορταστική περίοδο να πλησιάζει, εργαζόμαστε εντατικά για να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας έχουν την υποστήριξη που χρειάζονται για τις καθημερινές τους ανάγκες».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

