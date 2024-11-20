Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Nadia Calviño, θα έχει στην Αθήνα την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου συναντήσεις με την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες στήριξης της οικονομίας της χώρας. Η πρώτη επίσημη επίσκεψη της κ. Calviño στην Ελλάδα, υπό την ιδιότητά της ως προέδρου του Ομίλου ΕΤΕπ περιλαμβάνει συναντήσεις με τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωστή Χατζηδάκη, προκειμένου να συζητηθούν οι κοινές προτεραιότητες που θα ενισχύσουν την οικονομική ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. .

Αναμένεται επίσης να επισκεφθεί το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου ο αρμόδιος Υπουργός κ. Βασίλης Κικίλιας, θα την ξεναγήσει στο κέντρο διοίκησης επιχειρήσεων, το οποίο χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από την ΕΤΕπ

Όπως αναφέρει η ΕτΕΠ σε ενημερωτικό της σημείωμα, οι τελευταίες συμφωνίες του Ομίλου ΕΤΕπ στην Ελλάδα, περιλαμβάνουν υποστήριξη για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των υδάτων και των υποδομών μεταφορών. Οι κύριες προτεραιότητες για το μέλλον περιλαμβάνουν την οικονομικά προσιτή και βιώσιμη στέγαση, τη δράση για το κλίμα και τις ενεργειακές επενδύσεις, καθώς και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η ΕΤΕπ έχει επενδύσει σχεδόν 50 δισ. ευρώ στη χώρα από το 1963, προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή και βελτιώνοντας τη ζωή των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της προέδρου, ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης, θα επισκεφθεί τη Νάξο για να υπογράψει την έναρξη της συνεργασίας μεταξύ της ΕΤΕπ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελλάδας για το νέο Ταμείο Απανθρακοποίησης. Στην εκδήλωση, όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό σημείωμα, θα συμμετάσχουν επίσης ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης και ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Maroš Šefčovič.

Η συμφωνία αποσκοπεί στην κινητοποίηση πάνω από 2 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση της απεξάρτησης των ελληνικών νησιών από τις εκπομπές άνθρακα. Τα έργα που θα υποστηριχθούν από το Ταμείο Απανθρακοποίησης θα καλύπτουν τρεις βασικές κατηγορίες: νέες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών και επενδύσεις για την αύξηση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.