Κέλλας: Διαθέσιμα κονδύλια 520 εκατ. ευρώ για την αλιεία μέσω του ΠΑΛΥΘ 2021-2027

Σε πάνω από 520 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα για την αλιεία από το Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» 2021-2027, όπως τόνισε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας από την Αλεξανδρούπολη, όπου και πραγματοποιήθηκε η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος.

Ο υφυπουργός τόνισε τη στρατηγική σημασία του ΠΑΛΥΘ για την ανάπτυξη της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, τονίζοντας ότι πρόκειται για κλάδους με σημαντική συμβολή στην οικονομική και κοινωνική συνοχή της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, κατά τη συνεδρίαση δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην επιτυχημένη ολοκλήρωση του προηγούμενου προγράμματος, ΕΠΑΛΘ 2014-2020, το οποίο σημείωσε απορρόφηση 103,18% σε όρους πληρωμών, χρηματοδοτώντας δράσεις που ενίσχυσαν τη Θράκη και άλλες περιοχές της χώρας.

Όπως αναφέρθηκε, υλοποιήθηκαν 37 ιδιωτικές επενδύσεις και 5 δημόσια έργα στη Ροδόπη και τον Έβρο, με συνολική δημόσια δαπάνη 6,3 εκατ. ευρώ, ενώ διατέθηκαν 6 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών σκαφών, αποζημιώσεις και αντισταθμίσεις λόγω κορονοϊού και της ουκρανικής κρίσης.

Σημειώνεται ότι το νέο πρόγραμμα αξιοποιεί ευρωπαϊκούς πόρους 519,6 εκατ. ευρώ. Ήδη, έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση 14 Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης, μεταξύ των οποίων και η Στρατηγική Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με προϋπολογισμό 5,35 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, ο κ. Κέλλας στάθηκε στις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι κλάδοι της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών υπογραμμίζοντας πως «είναι κρίσιμο να διασφαλίσουμε ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες ασκούνται με τρόπο βιώσιμο για τα ιχθυοαποθέματα, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και των ξένων εισβολικών ειδών».

Τέλος, έκανε ιδιαίτερη μνεία στις εξαγωγές των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας, που αντιπροσωπεύουν το 70-80% της παραγωγής, με την ελληνική τσιπούρα και το λαβράκι να κυριαρχούν στις διεθνείς αγορές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

