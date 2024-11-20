ElvalHalcor: Πωλήσεις 2,59 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2024

Την ανοδική του πορεία συνέχισε ο Όμιλος ElvalHalcor το εννεάμηνο του 2024. Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 4,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023 ενώ αν εξαιρεθεί και το αποτέλεσμα της από-ενοποίησης της ΕΤΕΜ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023 η αύξηση αυτή ήταν 4,9%, επηρεαζόμενη κυρίως από τις αυξημένες πωλήσεις στον κλάδο αλουμινίου των προϊόντων για την άκαμπτη συσκευασία.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 2,59 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2024, αυξημένος κατά 1,4%, συγκριτικά με τα 2,55 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023, επηρεασμένος, θετικά από τις αυξημένες τιμές των μετάλλων και τον όγκο πωλήσεων και αρνητικά από το προϊοντικό μίγμα πωλήσεων μεταξύ των δύο κλάδων (αλουμινίου και χαλκού).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2024, η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα συνέχισε να είναι υποτονική. Στην Ευρώπη η βιομηχανική δραστηριότητα παρέμεινε ασθενής με τη ζήτηση στον κατασκευαστικό κλάδο να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα επηρεαζόμενη από τα υψηλά επιτόκια αναφοράς. Η οικονομική αβεβαιότητα και οι γεωπολιτικές συγκρούσεις επηρέασαν αρνητικά τη ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα. Στον αντίποδα η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού συνεχίστηκε και στο τρίτο τρίμηνο του έτους, με τις τιμές ενέργειας να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

Οι τιμές των μετάλλων στο LME κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα κατά το εννεάμηνο του 2024. Η μέση τιμή του αλουμινίου διαμορφώθηκε στα 2.178 ευρώ ανά τόνο το εννεάμηνο του 2024 έναντι 2.096 ευρώ ανά τόνο το εννεάμηνο του 2023, ήτοι αύξηση 3,9%. Η μέση τιμή του χαλκού διαμορφώθηκε στα 8.403 ευρώ ανά τόνο έναντι 7.919 ευρώ ανά τόνο την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένη κατά 6,1% και η μέση τιμή του ψευδάργυρου διαμορφώθηκε στα 2.473 ευρώ ανά τόνο το εννεάμηνο του 2024 έναντι 2.486 ευρώ ανά τόνο το εννεάμηνο του 2023, σημειώνοντας μείωση 0,5%.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 210,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2024, έναντι 165,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έσοδα και έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία του Ομίλου, μειώθηκαν κατά 5,1% και διαμορφώθηκαν στα 180,0 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2024 έναντι 189,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 173,2 εκατ. ευρώ έναντι 144,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2023, ως αποτέλεσμα των λογιστικών κερδών ύψους 3,7 εκατ. ευρώ, έναντι 43,1 εκατ. ευρώ ζημιών το περυσινό πρώτο εννεάμηνο.

Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (κόστος) του εννεαμήνου του 2024, βελτιώθηκε κατά 15,7% στα 34,5 εκατ. ευρώ από 40,9 εκατ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στη σημαντική μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 171,0 εκατ. ευρώ από το εννεάμηνο του 2023 ως επακόλουθο των ενισχυμένων ελεύθερων ταμειακών ροών του Ομίλου που προήλθαν από την επιτυχή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και την επιβράδυνση των επενδύσεων, μετά και την ολοκλήρωση των μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων του κλάδου αλουμινίου. Ο Όμιλος έχει προχωρήσει και στις απαραίτητες ενέργειες για τον περιορισμό του χρηματοοικονομικού του κόστους από τη σημαντική αύξηση των επιτοκίων αναφοράς, επιτυγχάνοντας, στο τέλος της περιόδου, το 62% του συνολικού δανεισμού να είναι με σταθερό επιτόκιο.

Τα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους ανήλθαν στα 90,7 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2024, έναντι 49,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2023, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 70,9 εκατ. ευρώ για την περίοδο (ή 0,1891 ευρώ ανά μετοχή) από 33,4 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2023 (ή 0,0889 ευρώ ανά μετοχή).

