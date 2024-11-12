Τάκης Θεοδωρικάκος: Η φαρμακευτική βιομηχανία που καινοτομεί, πρωταγωνιστής στο νέο παραγωγικό μοντέλο

Το νέο παραγωγικό μοντέλο πρέπει να έχει ως πρωταγωνιστή την φαρμακευτική βιομηχανία, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο 4Οο Συνέδριο «Υγεία πάνω απ' όλα / It's all about health 2024».

Όπως είπε ο υπουργός, η φαρμακευτική βιομηχανία, μέσω της έρευνας και της καινοτομίας γίνεται πιο ανταγωνιστική, πιο εξαγωγική, πιο δυναμική ως κλάδος της ελληνικής οικονομίας, προσφέροντας χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Ανέφερε επίσης πως το υπουργείο Ανάπτυξης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δημιουργεί ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο δανεισμού με 300 εκατ. ευρώ εγγύηση και μόχλευση 1,5 δισ. ευρώ με επιτόκια πολύ χαμηλότερα, ώστε να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των επενδύσεων. Επιπλέον, σε συνεργασία με άλλα υπουργεία γίνεται για ένα δεύτερο κύμα απογραφειοκρατικοποίησης της οικονομικής και βιομηχανικής δραστηριότητας.

Μεταξύ άλλων, ο υπουργός μιλώντας για το νέο παραγωγικό μοντέλο, είπε: «Πηγαίνω σε πάρα πολλές επιχειρήσεις και πάρα πολλοί επιχειρηματίες- βιομήχανοι μου θέτουν το θέμα ότι δεν βρίσκουν ανθρώπους να εργαστούν. Είμαστε σε μια χώρα η οποία την παρέλαβε η κυβέρνηση της Ν.Δ με 18% ανεργία και αυτή τη στιγμή είναι στο 9,3%. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις στη χώρα οι οποίες δεν βρίσκουν τους ανθρώπους που χρειάζονται. 'Άρα ένα νέο παραγωγικό μοντέλο σημαίνει σοβαρούς μετασχηματισμούς στο σύστημα εκπαίδευσης, στο σύστημα κατάρτισης. Είμαστε σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας και με τον Σύνδεσμο Βιομηχάνων προκειμένου από κοινού να γίνονται αυτά προγράμματα και να διασφαλίσουν τις ανάγκες της αγοράς. Αλλά το φέρνω ως ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό για την Ελλάδα του σήμερα και του αύριο, η οποία οφείλει και πρέπει να είναι περισσότερο παραγωγική για να αντέξει στις δυσκολίες και στους ανταγωνισμούς της εποχής και στις μεγάλες μεταβολές που φέρνει η γεωστρατηγική ρευστότητα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε τους δύο πολέμους στην ευρύτερη γειτονιά και την πολιτική αλλαγή στις ΗΠΑ, στην οποία η Ευρώπη οφείλει να προσαρμοστεί και να αξιολογήσει χθες».

«Το επενδυτικό clawback είναι στα 200 εκατ. ευρώ, θα το συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια»

Αναφερόμενος στα κίνητρα που θα δώσει η ελληνική Πολιτεία για την ενίσχυση των επενδύσεων στην φαρμακοβιομηχανία υπογράμμισε: «Ένα νέο παραγωγικό μοντέλο πρέπει να έχει ως πρωταγωνιστή την φαρμακευτική βιομηχανία. Μέσω της έρευνας και της καινοτομίας γίνεται πιο ανταγωνιστική, πιο εξαγωγική, πιο δυναμική ως κλάδος της ελληνικής οικονομίας. Είναι τμήμα ενός οργανωμένου σχεδίου που ανακοινώσαμε και είμαστε δεσμευμένοι για να το κάνουμε πράξη.

Το επενδυτικό clawback είναι στα 200 εκατ. ευρώ, θα το συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια. Είναι μια συζήτηση που έχουμε κάνει με το υπουργείο Οικονομικών, διότι εμπλέκεται και αυτό, εκ των πραγμάτων με πολύ αυστηρούς όρους ενός νέου Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Προγράμματος.

Είναι ήδη ενταγμένες οι στρατηγικές επενδύσεις που υποστηρίζει το υπουργείο Ανάπτυξης στον φαρμακευτικό τομέα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ».

Εμβληματικές επενδύσεις

Σε ό,τι αφορά στα νέα κίνητρα ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής: «Πρώτον, ανακοινώσαμε και νομοθετούμε εντός του επόμενου τριμήνου ότι διατηρούμε τον θεσμό των εμβληματικών επενδύσεων, οι οποίες μέχρι τώρα είχαν χρηματοδότηση μόνο μέσω του RRF. Αυτό έχει όμως συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Διατηρούμε, λοιπόν, τον θεσμό των εμβληματικών επενδύσεων για μεγάλες, σοβαρές, καινοτόμες, πράσινες επενδύσεις που χωρίς καμία αμφιβολία μπορούν να ενταχθούν επενδύσεις της φαρμακοβιομηχανίας.

Δεύτερον, δημιουργούμε δύο νέα αναπτυξιακά καθεστώτα, τα οποία θα εξελιχθούν τον χειμώνα και την άνοιξη του 2025 και στα οποία επίσης μπορούν να ενταχθούν επενδύσεις της φαρμακοβιομηχανίας. Είναι μεγάλες επενδύσεις με φοροαπαλλαγές 150 εκατ. ευρώ τον χρόνο, άρα 300 εκατ. ευρώ για την επόμενη διετία. Επίσης, ανακοινώσαμε ένα ξεχωριστό καθεστώς μόνο για τις παραμεθόριες περιοχές, από την Ήπειρο και τη Μακεδονία, μέχρι την Θρακη και τον Έβρο συνολικά, με επενδύσεις τις οποίες θα στηρίξουμε και με οικονομική ενίσχυση και με απευθείας χρηματοδότηση.

Επιπλέον, θέλω να επισημάνω το νέο πακέτο για όλες τις επιχειρήσεις στον τομέα της έρευνας, με υπερδέσμευση φορολογικών δαπανών μέχρι και 250%, όταν η φαρμακοβιομηχανία συνεργάζεται με startups επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα για δαπάνες έρευνας και καινοτομίας. Πιστεύω είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για να επεκταθεί ακόμα περισσότερο αυτή η εξαιρετικά καθοριστική επιστημονική και τεχνοκρατική δουλειά που τροφοδοτεί τα αποτελέσματα της φαρμακοβιομηχανίας και την έρευνα».

Ακόμη, όπως σημείωσε ο υπουργός, το υπουργείο Ανάπτυξης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δημιουργεί ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο δανεισμού με 300 εκατ. ευρώ εγγύηση δική μας και μόχλευση 1,5 δισ. ευρώ με επιτόκια πολύ χαμηλότερα από τα επιτόκια των ελληνικών τραπεζών και γενικότερους όρους δανεισμού καλύτερους από αυτούς που προσφέρει η εμπορική αγορά.

«Το κάνουμε γιατί θέλουμε να διευκολύνουμε την χρηματοδότηση των επενδύσεων και επίσης το υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με άλλα υπουργεία δουλεύει για ένα δεύτερο κύμα απογραφειοκρατικοποίησης της οικονομικής και βιομηχανικής δραστηριότητας. Τα πρώτα πέντε χρόνια έγιναν πολλές σημαντικές αλλαγές, αλλά υπάρχει ακόμα γραφειοκρατικό λίπος που πρέπει να κόψουμε άμεσα για να διευκολύνουμε τις επενδύσεις. Πολλές φορές έχουμε δει ότι δρα ανασταλτικά και είναι ένας παράγοντας που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ο άλλος παράγοντας έχει σχέση με την δικαιοσύνη και γίνεται μεγάλη προσπάθεια από το αρμόδιο υπουργείο».

Αναπτυξιακό μοντέλο Ευρώπης και ο στόχος της ελληνικής οικονομίας την επόμενη 5ετία

Σε ερώτηση για το στόχο της οικονομίας μας την επόμενη πενταετία και μέσα στο αναπτυξιακό μοντέλο της Ευρώπης ο υπουργός απάντησε ως εξής: «…Πολλές φορές αισθάνομαι ότι οι υπόλοιποι στην ανθρωπότητα αντιμετωπίζουν την Ευρώπη σαν ένα κράτος που το ανταγωνίζονται. Εμείς στην Ευρώπη αντιμετωπίζουμε τους εαυτούς μας σαν 27 ξεχωριστές οντότητες που κάθε λίγους μήνες συναντώνται οι Υπουργοί και οι αρχηγοί των Κρατών στα συμβούλια. Και από πίσω μια γραφειοκρατία καθορίζει πολλά πράγματα, τα οποία άλλοτε δουλεύουν και άλλοτε δημιουργούν προβλήματα.

Η Ευρώπη είναι το σπίτι μας και πρέπει, με μεγάλη αποφασιστικότητα και τόλμη, να υλοποιήσουμε πράγματα. Πορευτήκαμε αυτά τα 5,5 χρόνια με πολιτική σταθερότητα χάρη στις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης μαζί με την κοινωνία, την επιχειρηματική κοινότητα, τους εργαζόμενους. Αλλά βλέπετε ότι αυτή την περίοδο οι δύο μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης έχουν τα δικά τους ζητήματα. Ο κυβερνητικός συνασπισμός στη Γερμανία τελειώνει, η χώρα θα οδηγηθεί σε εκλογές και μακάρι αυτές να οδηγήσουν σε πολιτική σταθερότητα και σε κυβέρνηση που θα συμβάλει στο να ανταποκριθεί στον κρίσιμο ρόλο που έχει ως η μεγαλύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δε Γαλλία, πέρα από την πολιτική της ρευστότητα, είναι από τις τελευταίες χώρες στο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου.

Τα προβλήματα αναφέρονται όχι για να φανούμε απαισιόδοξοι, αλλά για την επίλυσή τους. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και είμαι βέβαιος ότι θα είναι ακόμα πιο ισχυρός.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον για την ελληνική οικονομία, θέλουμε να καταγραφεί ένας πιο σημαντικός ρόλος για την βιομηχανία. Ώστε να αφήσει ένα ισχυρότερο αποτύπωμα και στο ΑΕΠ και στην απασχόληση και να μειωθεί το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου, το οποίο ως ποσοστό του ΑΕΠ βρίσκεται εκεί που ήταν στις αρχές του 21ου αιώνα παρά την αύξηση των εξαγωγών μας. Είναι μεγάλη πρόκληση και εθνική αναγκαιότητα για την επιχειρηματικότητα και όλη την κοινωνία.

Στον πολίτη που ενδεχομένως θα έλεγε ότι δεν τον ενδιαφέρει το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου, θέλω να πω το εξής. Όταν καταναλώνεις περισσότερα από αυτά που εξάγεις, τότε το εισόδημά σου θα γίνεται μικρότερο. Αν εξάγεις περισσότερο απ' όσο καταναλώνεις, τότε το εισόδημα μεγαλώνει καθώς μειώνονται διαρκώς οι φόροι. Και το ζητούμενο είναι το καλύτερο επίπεδο ζωής για κάθε πολίτη σε όλη την χώρα, χωρίς εξαιρέσεις».

