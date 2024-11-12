Οι πολιτικές προστατευτισμού από την επόμενη κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα πλήξουν την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και η Ευρώπη θα πρέπει να είναι καλύτερα προετοιμασμένη σε σχέση με το 2018, προειδοποιούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποσχεθεί μεγάλη αύξηση των εμπορικών φραγμών, ανάμεσά τους και την επιβολή ενιαίου δασμού 10% σε όλες τις εισαγωγές από ξένες χώρες και δασμού 60% στις εισαγωγές από την Κίνα με στόχο τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος των ΗΠΑ.

«Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οι υψηλοί εισαγωγικοί δασμοί για τους οποίους γίνεται λόγος μπορεί να έχουν επιβλαβείς συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία», δήλωσε ο Φιλανδός κεντρικός τραπεζίτης Ολι Ρεν. «Ένας νέος εμπορικός πόλεμος είναι το τελευταίο που χρειαζόμαστε σε μία συγκυρία γεωπολιτικής αντιπαλότητας - κυρίως μεταξύ συμμάχων».

Ο κεντρικός τραπεζίτης της Αυστρίας Ρόμπερτ Χόλτσμαν προειδοποίησε ότι αν ο Ντόναλντ Τραμπ εφαρμόσει τις πολιτικές που έχει εξαγγείλει, τα αμερικανικά επιτόκια και ο πληθωρισμός θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, πράγμα που θα σημαίνει πίεση των τιμών προς τα επάνω αλλού.

«Εννοεί αυτό που έχει πει και είναι πιθανόν ότι θα το εφαρμόσει ταχύτερα από ό,τι περιμένουμε. Αν ισχύσει αυτό, τι περιμένουν οι αγορές; Ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σε υψηλότερα επίπεδα και ότι ο πληθωρισμός θα είναι επίσης υψηλότερος», είπε ο Ρόμπερτ Χόλτσμαν προσθέτοντας ότι αυτό θα ασκήσει ανοδικές πιέσεις προς το δολάριο και τον πληθωρισμό της ευρωζώνης.

Ο Ρόμπερτ Χόλτσμαν πρόσθεσε ότι εάν το δολάριο σταθεροποιηθεί και πλησιάσει στην ισοτιμία 1 προς 1 έναντι του ευρώ, αυτό θα έχει μετρήσιμη επίπτωση στο εισαγωγικό κόστος, κυρίως της ενέργειας, καθιστώντας δυσκολότερο για την ΕΚΤ να επιτύχει τον στόχο του 2% στον πληθωρισμό και πιθανώς θα καθυστερήσει τη διαδικασία.

Οι εμπορικές εντάσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη είχαν αρχίσει να αυξάνονται κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας Τραμπ και η Ευρώπη δυσκολευόταν να καταλήξει σε κοινή απάντηση, ένα λάθος που δεν πρέπει να κάνει αυτήν τη φορά, δήλωσε ο Ολι Ρεν. «Αν είναι να ξεκινήσει εμπορικός πόλεμος, η Ευρώπη δεν πρέπει να είναι απροετοίμαστη, όπως το 2018».

«Η ΕΚΤ οφείλει, στο πλαίσιο της εντολής της, να ενεργήσει ως άγκυρα οικονομικής και νομισματικής σταθερότητας σε αυτό το ταραγμένο τοπίο. Κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει ότι θα επωμιστούμε στο ακέραιο την ευθύνη αυτή», προειδοποίησε ο Φιλανδός κεντρικός τραπεζίτης.

