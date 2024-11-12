Μια «ανάσα» από τα $90.000 βρέθηκε το Bitcoin - Ράλι 32% από τις αμερικανικές εκλογές στις 5 Νοεμβρίου

Το ράλι του Bitcoin έφερε το κρυπτονόμισμα μια «ανάσα» από τα 90.000 δολάρια για πρώτη φορά, ανεβάζοντας τη συνολική αξία της αγοράς κρυπτονομισμάτων πάνω από το επίπεδο της εποχής της πανδημίας, καθώς οι traders ποντάρουν σε περαιτέρω αύξηση της τιμής υπό τον νεοεκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα του κόσμου έχει σημειώσει ράλι 32% από τις αμερικανικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, «αγγίζοντας» ιστορικό υψηλό στα 89.599 νωρίτερα την Τρίτη. Αργότερα υποχώρησε και κινείται πλέον στα 86.727 δολάρια.

Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί φιλικότερους ρυθμιστικούς κανόνες όσον αφορά τον κλάδο των κρυπτονομισμάτων την ώρα που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα παίρνει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, επιτρέποντάς του έτσι ανεμπόδιστα να προωθεί ατζέντα του. Άλλες υποσχέσεις του Τραμπ περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός στρατηγικού αποθέματος Bitcoin και την προώθηση της εγχώριας εξόρυξής του, ώστε να καταστούν οι ΗΠΑ η διεθνής «πρωτεύουσα» των κρυπτονομισμάτων.

Η στάση του αντικρούει την καταστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στον διχαστικό κλάδο υπό τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Η αλλαγή τόνου έχει ενεργοποιήσει την κερδοσκοπική αγορά τόσο μεγάλων όσο και μικρών κρυπτονομισμάτων, αυξάνοντας την αξία των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων συνολικά σε περίπου 3,1 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της CoinGecko.

Φρενίτιδα

Το Bitcoin βρίσκεται σε «φρενίτιδα», ανέφερε ο Chris Weston, επικεφαλής έρευνας στην Pepperstone Group. «Το ερώτημα για τους traders είναι αν υπάρχει ακόμη χώρος για περαιτέρω άνοδο ή να περιμένουν μια μικρή υποχώρηση μετά την παρορμητική ανοδική τάση».

Οι επενδυτές στοιχηματίζουν στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης ότι το Bitcoin θα ξεπεράσει τα 100.000 δολάρια πριν παό το τέλος του έτους, σύμφωνα με στοιχεία από το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Deribit.

Στο μεταξύ, η εταιρεία λογισμικού MicroStrategy αγόρασε περίπου 27.200 Bitcoin έναντι περίπου 2 δισ. δολαρίων μεταξύ 31 Οκτωβρίου και 10 Νοεμβρίου.

Οι traders προς το παρόν δίνουν ελάχιστη σημασία σε ερωτήματα όπως το πόσο γρήγορα ο Τραμπ θα εφαρμόσει την ατζέντα του ή αν ένα στρατηγικό απόθεμα αποτελεί ένα ρεαλιστικό βήμα. Η επενδυτική διάθεση απεικονίζεται από τον πρόσφατο διπλασιασμό της τιμής του Dogecoin που προωθείται από τον υποστηρικτή του Τραμπ, Ίλον Μασκ.

Ράλι

Το 2024, το Bitcoin σημειώνει ράλι περίπου 110%, υποβοηθούμενο και από τις μειώσεις των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed). Η άνοδος του κρυπτονομίσματος ξεπερνά τις αποδόσεις διεθνών μετοχών και του χρυσού.

Η αναλύτρια της Fairlead Strategies LLC Katie Stockton δήλωσε ότι «είναι αναμενόμενο να δούμε μια περίοδο υποχώρησης μετά από μια τόσο απότομη άνοδο» στο Bitcoin, συνιστώντας μια «βραχυπρόθεσμη ουδέτερη θέση».

Οι εταιρείες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ξόδεψαν πολλά χρήματα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας στις ΗΠΑ για να ενισχύσουν τους υποψηφίους που θεωρούνταν ευνοϊκοί για τα συμφέροντά τους. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τραμπ έκανε μια στροφή και έγινε υποστηρικτής μιας βιομηχανίας την οποία κάποτε χαρακτήριζε απάτη.

