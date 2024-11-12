Λογαριασμός
Ξεκίνησαν οι έλεγχοι για τα αυτοκόλλητα στα ταξί - Στους δρόμους ελεγκτές της ΑΑΔΕ

Κλιμάκια της ΑΑΔΕ στην Αθήνα πραγματοποιούν ελέγχους για να εντοπίσουν εκείνους που δεν έχουν απαραίτητο αυτοκόλλητο που ενημερώνει για δυνατότητα πληρωμής με POS

Ταξί

Στους δρόμους βρίσκονται από το πρωί σήμερα Τρίτη κλιμάκια ελεγκτών της ΑΑΔΕ στην Αθήνα και πραγματοποιούν ελέγχους για να εντοπίσουν εκείνους τους οδηγούς ταξί που δεν έχουν το απαραίτητο αυτοκόλλητο στο πίσω δεξί παράθυρο που ενημερώνει για δυνατότητα πληρωμής με POS.

Σε όσους δεν έχουν συμμορφωθεί επιβάλλεται «τσουχτερό» πρόστιμο που ανέρχεται στα 1.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, το αυτοκόλλητο ενημερώνει τον πελάτη σε ελληνικά και αγγλικά ότι ο οδηγός υποχρεούται:

-Να εκδίδει απόδειξη στο τέλος διαδρομής
-Να δέχεται πληρωμή με κάρτα

Ταυτόχρονα ο πελάτης ΔΕΝ υποχρεούται:
-Να πληρώσει με μετρητά
-Να πληρώσει αν δε λάβει τη νόμιμη απόδειξη

Το ΥΠΟΙΚ δίνει μεγάλη βαρύτητα στους ελέγχους στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών καθώς είναι από τις λίγες όπου – παρά τη γενική αύξηση πληρωμών με κάρτες – η συντριπτική πλειοψηφία των πληρωμών με βάση και τα στοιχεία της ΑΑΔΕ παραμένει σε μετρητά εν μέσω αναφορών και παραπόνων για απουσία POS ή «βλάβες» στα μηχανάκια.

