Το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, ανακοινώνει ότι τρία (3) επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την ανάπτυξη του Κυβερνητικού Πάρκου «Ανδρέας Λεντάκης», εκτιμώμενης αξίας 421 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν οι εξής (με αλφαβητικά σειρά):

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ «ΑΒΑΞ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ «METLEN - INTRAKAT»

H A Φάση του διαγωνισμού θα ολοκληρωθεί με την αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την προεπιλογή των υποψήφιων που θα συνεχίσουν στη Β Φάση, η οποία αποτελείται από τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και εν συνεχεία την υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών από τους επιλεγέντες.

Το έργο πραγματοποιείται μέσω Σύμπραξης Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και ο προτιμητέος επενδυτής θα αναλάβει την κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία για 30 χρόνια του νέου διοικητικού συγκροτήματος κτιρίων και του αστικού πάρκου.

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή αρμόδια για τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων για την υλοποίηση του έργου.

Το Κυβερνητικό Πάρκο θα αναπτυχθεί σε έκταση 154 στρεμμάτων και θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός νέου διοικητικού συγκροτήματος γραφείων στις εγκαταστάσεις της ΕΒΟ – ΠΥΡΚΑΛ, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ενός μεγάλου αστικού πάρκου που θα λειτουργήσει ως «πνεύμονας πρασίνου» στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Δάφνης - Υμηττού, στην Περιφέρεια Αττικής.

Η δημιουργία του Κυβερνητικού Πάρκου αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα ΣΔΙΤ που έχουν προκηρυχθεί ποτέ στη χώρα αλλά και μια εμβληματική επένδυση με πολλαπλά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη: συγκέντρωση των κατακερματισμένων υπηρεσιών σε έναν ενιαίο χώρο, εξοικονόμηση πόρων για το Δημόσιο και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε:

«Το Κυβερνητικό Πάρκο στο χώρο του παλιού εργοστασίου της ΠΥΡΚΑΛ, που δρομολογείται μέσω ΣΔΙΤ, αποτελεί μια σημαντική επένδυση που μπαίνει στην τελική της ευθεία, αλλά, κυρίως, ένα έργο αστικής ανάπλασης μεγάλης αξίας. Αφενός, διότι θα βελτιώσει το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Αθήνας και θα αναβαθμίσει τη ζωή και την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Δάφνης - Υμηττού και της πρωτεύουσας ευρύτερα μέσα από τη δημιουργία πάρκου και ελεύθερου δημόσιου χώρου, συνολικής έκτασης περίπου 120 στρεμμάτων. Αφετέρου, διότι θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή στον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης καθώς προβλέπεται ότι θα φιλοξενήσει τις συγκεντρωμένες υπηρεσίες εννέα Υπουργείων και άλλων Οργανισμών σε νέα και υφιστάμενα κτίρια. Επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις, κάνουμε πράξη όλα όσα δεσμευτήκαμε».

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ και Επικεφαλής της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF), Παναγιώτης Σταμπουλίδης δήλωσε:

«Το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του Κυβερνητικού Πάρκου «Ανδρέας Λεντάκης» αποδεικνύει την εμπιστοσύνη της επιχειρηματικής κοινότητας αφενός στην ελληνική οικονομία και τα δημόσια έργα που χρηματοδοτούνται μέσω ΣΔΙΤ, αφετέρου στην ικανότητα του PPF να φέρνει εις πέρας μεγάλους και σύνθετους διαγωνισμούς. Δεσμευόμαστε πως θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό ώστε το Κυβερνητικό Πάρκο να γίνει πράξη, καθώς αποτελεί ένα έργο ορόσημο που εξορθολογίζει τις δαπάνες της δημόσιας διοίκησης, αναβαθμίζει τις υπηρεσίες προς τους δημόσιους λειτουργούς και γεννά μια νέα δυναμική οικονομία εντός του αστικού ιστού της Αττικής».

