Ελαφρώς ταχύτερα από τον Ιούνιο έτρεξε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, παραμένοντας ωστόσο σημαντικά υψηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ο οποίος παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με τον Ιούνιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας Eurostat.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτής στην Ελλάδα εκτιμάται ότι έτρεξε τον Ιούλιο με ρυθμό 3,7%, σε ετήσια βάση, επιταχύνοντας οριακά από 3,6% του Ιουνίου.

Το ίδιο διάστημα ωστόσο, στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός εμφάνισε σταθεροποιητικές τάσεις, με τον δείκτη τιμών καταναλωτή να διατηρείται στο 2%, όπως και τον Ιούνιο.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, η κατηγορία των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού εκτιμάται ότι έχει καταγράψει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Ιούλιο (3,3%, σε σύγκριση με 3,1% τον Ιούνιο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,1%, σε σύγκριση με 3,3% τον Ιούνιο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,8%, σε σύγκριση με 0,5% τον Ιούνιο) και την ενέργεια (-2,5%, σε σύγκριση με -2,6% τον Ιούνιο).

