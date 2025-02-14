ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2,7% ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο

Μικρή αύξηση σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο κατέγραψε τον Ιανουάριο ο πληθωρισμός, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του Ιανουαρίου παρουσίασε αύξηση 2,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2024, έναντι αύξησης 3,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2024, ο ΔΤΚ παρουσίασε μείωση 0,7%, έναντι μείωσης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2024 – Ιανουαρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2023 - Ιανουαρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,7%, έναντι αύξησης 3,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2023 - Ιανουαρίου 2024 με το δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2022 - Ιανουαρίου 2023.

Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφηκαν στην κατηγορία ένδυση και υπόδηση κατά 5,4%, στην κατηγορία ξενοδοχεία-καφέ-εστιατόρια κατά 5,1% και στην κατηγορία στέγαση κατά 4,6%, κυρίως %λόγω της αύξησης των τιμών στα ενοίκια κατοικιών, στις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατοικίας, στον ηλεκτρισμό και στο φυσικό αέριο, αν και μέρος της αύξησης αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης και τα στερεά καύσιμα.

Σημαντικές ανατιμήσεις παρουσίασε επίσης η ομάδα Υγεία κατά 3,5%, λόγω της αύξησης των τιμών σε φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικά προϊόντα, ιατρικές-οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη, καθώς και η κατηγορία Μεταφορές κατά 3,3%, λόγω της αύξησης των τιμών κυρίως σε καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ, καύσιμα και λιπαντικά.

Πιο αναλυτικά, η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 2,7% τον μήνα Ιανουάριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιανουαρίου 2024, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

• 0,1% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: μοσχάρι, χοιρινό, νωπά ψάρια, αποξηραμένα φρούτα και ξηροί καρποί, λαχανικά κατεψυγμένα, ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά, καφές-κακάο-τσάι, μεταλλικό νερό-αναψυκτικά-χυμοί φρούτων. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, αλλαντικά, γαλακτοκομικά και αυγά, ελαιόλαδο, νωπά φρούτα, νωπά λαχανικά.

• 0,8% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

• 5,4% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

• 4,6% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

• 3,5% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικά προϊόντα, ιατρικέςοδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη.

• 3,3% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, καύσιμα και λιπαντικά, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

• 1,2% στην ομάδα Επικοινωνίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.

• 1,3% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό επεξεργασίας πληροφοριών, μικρά είδη αναψυχής-άνθη-κατοικίδια ζώα, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές υπηρεσίες, εφημερίδες-βιβλία και χαρτικά είδη, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό επεξεργασίας ήχου και εικόνας, διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού.

• 2,6% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• 5,1% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενείακυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

• 2,3% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλα προσωπικά είδη, υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, ασφάλιστρα υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα άλλα είδη ατομικής φροντίδας.

2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

• 0,2% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: έπιπλα και διακοσμητικά είδη, οικιακές υπηρεσίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.