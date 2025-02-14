Ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ για το 2025 και από την προσεχή Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου κλείνει η πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων ή διορθώσεων Ε9.
Όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η ΑΑΔΕ, ενόψει της έναρξης των εργασιών για την εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ 2025, η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2025 δεν θα είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου και μέχρι την ολοκλήρωση της έκδοσης - ανάρτησης των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ 2025 και το άνοιγμα των τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2025.
Παράλληλα αναφέρει ότι η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2026 δεν θα είναι διαθέσιμη την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου, μεταξύ 9:00 και 13:00.
Και τέλος στην σχετική ανακοίνωση σημειώνει ότι όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες του Περιουσιολογίου (όπως το Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, υποβολές δηλώσεων Ε9 ετών 2010-2024), θα είναι διαθέσιμες κανονικά, καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών.
