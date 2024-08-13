Του Χρυσόστομου Τσούφη

Μεταξύ των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα είναι και η αναμόρφωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης που εξακολουθεί να βαρύνει περί τις 400.000 συνταξιούχων από το 2010. Η απόφαση είναι ειλημμένη και το υπουργείο εργασίας επεξεργάζεται διάφορα σενάρια ώστε να ελαφρύνει το βάρος της συγκεκριμένης ομάδας φορολογουμένων.



Η λεγόμενη ΕΑΣ επιβάλλεται με συντελεστές από 3% έως 14% σε όλους όσοι παίρνουν κύρια σύνταξη άνω των 1400€ και επικουρική άνω των 300€ (με συντελεστές 3% έως και 10%) και φέρνει σημαντικά έσοδα στον προϋπολογισμό, περί τα 500εκατ€. Η κλιμάκωση των συντελεστών είναι που εφαρμόζονται από το πρώτο ευρώ και στο σύνολο του ποσού είναι η εξής:

Για συντάξεις 1.400€-1.700€ 3%

1701€-2.000€ 6%

2001€-2.300€ 7%

2.301€-2.600€ 9%

2.601€-2.900€ 10%

2.901€-3.200€ 12%

3201€-3.500€ 13%

>3.500€ 14%



Το πρώτο από τα επικρατέστερα σενάρια θέλει τους συντελεστές να αυξάνονται λίγο, όμως να μην επιβάλλονται στο σύνολο της σύνταξης αλλά μόνο στο τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει το πλαφόν του κάθε κλιμακίου, όπως ακριβώς δηλαδή συμβαίνει με τη φορολόγηση των εισοδημάτων.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο ένας φορολογούμενος των 1600€ που με το ισχύον σύστημα επιβαρύνεται με 48€ (1600€ χ 3%), θα μπορούσε να πέσει στα 10€ αν υποτεθεί ότι ο πρώτος συντελεστής θα ανέβαινε στο 5% ή στα 20€ αν ανέβαινε στο 10%. Στην πρώτη περίπτωση η ελάφρυνση είναι 38€/μήνα ή 456€/χρόνο , στη δεύτερη είναι 28€/μήνα ή 336€/χρόνο.



Το δεύτερο σενάριο αφήνει ίδιο τον τρόπο επιβολής, δηλαδή σε όλη τη σύνταξη και από το πρώτο ευρώ. Η κλιμάκωση όμως των συντελεστών, τουλάχιστον για το 2ο, 3ο και 4ο κλιμάκιο να μην είναι τόσο απότομη, να γίνει πιο δίκαιη για τους συνταξιούχους με συντάξεις έως και 2.600€. Για παράδειγμα στο 2ο κλιμάκιο ο συντελεστής δεν θα διπλασιάζεται στο 6% αλλά θα πηγαίνει από το 3% στο 4%. Στο τρίτο κλιμάκιο θα μειωθεί στο 5% από 7% και στο τέταρτο στο 6% από 9%.



Έτσι ένας συνταξιούχος των 2.000€, από τα 120€ θα πέσει στα 80€ και θα ελαφρυνθεί κατά 40€/μήνα ή 480€/χρόνο.



Οι συντελεστές μένουν ίδιοι για τις συντάξεις άνω των 2.600€ για λόγους δικαιοσύνης αφού αφορούν πολύ λιγότερους υψηλοσυνταξιούχους.



Υπάρχει κι ένα τρίτο σενάριο που θέλει την κατάργηση της ΕΑΣ για το κομμάτι της επικουρικής σύνταξης με όφελος για τους συνταξιούχους από 10€ έως 71€ το μήνα.



Ταυτόχρονα, η ηγεσία του υπουργείου εργασίας έχει δεσμευθεί ότι από το 2025 σταματούν τα τραγελαφικά που παρατηρήθηκαν με τις αυξήσεις στους συνταξιούχους και ήθελαν χιλιάδες από αυτούς είτε να παίρνουν πολύ μικρότερες αυξήσεις, είτε καθόλου ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έφτασαν να παίρνουν και λιγότερα από ότι πριν ακριβώς λόγω του τρόπου εφαρμογής της ΕΑΣ.

Αυτό από το 2025 αυτά σταματούν καθώς το υπουργείο εργασίας έχει καταστήσει σαφές ότι στις περιπτώσεις αρνητικής διαφοράς – όταν δηλαδή η εισφορά αλληλεγγύης «τρώει» ένα κομμάτι της αύξησης ή προκαλεί μείωση της σύνταξης – ο ΕΦΚΑ θα την καλύπτει και ο συνταξιούχος θα απολαμβάνει ολόκληρη την αύξηση.

Πηγή: skai.gr

