ΗΠΑ: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το χρηματιστήριο

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής ενόψει της δημοσιοποίησης νέων στοιχείων για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 140,53 μονάδων (–0,36%), στις 41.198,08 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 35,31 μονάδων (+0,21%) στις 16.780,61 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή άνοδο 0,23 μονάδων στις 5.344,39 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

