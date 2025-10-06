Του Βαγγέλη Δουράκη

«Διπλή» πληρωμή για χιλιάδες συνταξιούχους στα τέλη του τρέχοντος μηνός και τις αρχές του επόμενου: Λίγο πριν την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου η πρώτη «φουρνιά» των απόμαχων της εργασίας θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς τις συντάξεις τους και αμέσως μετά θα καταβληθούν και στους υπόλοιπους. Θα υπάρξει όμως και μία ακόμη πληρωμή μέσα στις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου ποσών που θα φτάνουν ακόμη και τα 500 ευρώ σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Πρόκειται για το νέο επίδομα, το οποίο θα δοθεί για πρώτη φορά εφέτος και θα καταβάλλεται πια κάθε χρόνο τέτοια εποχή σε χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ θα χορηγηθεί και σε εκείνους που λαμβάνουν επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Πριν την… παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου η πληρωμή συντάξεων

Ξεκινώντας, πάντως, από τις τακτικές πληρωμές των συντάξεων και δη εκείνες μηνός Νοεμβρίου, θα καταβληθούν πριν … από την παρέλαση.

Συγκεκριμένα:

Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Ως είθισται τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα μία εργάσιμη ημέρα πριν τις προαναφερόμενες ημερομηνίες στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, δηλαδή στις 24 Οκτωβρίου και τις 27 Οκτωβρίου, αντίστοιχα.

Πότε θα γίνει η πληρωμή των 250€ - 500€

Μετά την καταβολή των συντάξεων και πριν περάσουν δύο εβδομάδες θα έχουμε και νέες πληρωμές: Το ετήσιο επίδομα των 250- 500 ευρώ για ευάλωτους συνταξιούχους και δικαιούχους αναπηρίας προγραμματίζεται να καταβληθεί νωρίτερα από τις 15 Νοεμβρίου στους δικαιούχους. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε η πληρωμή να γίνει στο τέλος Νοέμβρη.

Το ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 250 ευρώ για μεμονωμένους δικαιούχους και στα 500 ευρώ για ζευγάρια.

Η πληρωμή θα γίνει χωρίς αίτηση ή άλλη ενέργεια από τους ενδιαφερόμενους συνταξιούχους.

Η εν λόγω ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ καθαρά - σε μόνιμη βάση- έχει θεσπιστεί για συνταξιούχους, δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων και ανασφάλιστους υπερήλικες. Θα καταβάλλεται μάλιστα έως 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2025.

Δικαιούχοι είναι:

Συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους και περιουσία έως 200.000 ευρώ και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 26.000 ευρώ για έγγαμους/μέρη συμφώνου συμβίωσης.

Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει 200.000 ευρώ για άγαμους και τα 300.000 ευρώ για έγγαμους.

Συνταξιούχοι αναπηρίας του ΕΦΚΑ και δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ, ανασφάλιστοι υπερήλικοι που λαμβάνουν σύνταξη, καθώς και δικαιούχοι εξωιδρυματικού επιδόματος που χορηγείται από τον ΕΦΚΑ.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι για τους δικαιούχους αναπηρικών συντάξεων δεν ισχύει το ηλικιακό όριο, δηλαδή το επίδομα θα τους καταβληθεί, ανεξάρτητα από το εάν είναι πάνω ή κάτω των 65 ετών.

Εντούτοις, ισχύει το εισοδηματικό και περιουσιακό κριτήριο και σε αυτές τις περιπτώσεις.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη, ενώ αν κάποιος ανήκει σε περισσότερες κατηγορίες, λαμβάνει το ποσό μόνο μία φορά.



Πηγή: skai.gr

